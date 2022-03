I bimbi dell'orfanotrofio ucraino in questura per il permesso di soggiorno - BergamoNews

Bergamo. Quarantaquattro bambini provenienti dall’orfanotrofio di Zaporizhzhia, ospiti dei comuni di Rota Imagna, Bedulita e Pontida, sono stati ricevuto in questura sabato mattina.

I piccoli, di età compresa tra i 5 e i 17 anni e già segnalati come minori stranieri non accompagnati al Tribunale per i Minorenni ed alla competente Procura di Brescia, e i loro accompagnatori, sono stati accolti all’Ufficio Immigrazione

per l’avvio delle pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno.

Mentre attendevano, hanno trascorso qualche ora in compagnia dei poliziotti, ricevendo un piccolo ricordo della Polizia di Stato.