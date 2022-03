Escursionista cade sul Monte Avaro: arriva l'elicottero, è grave - BergamoNews

Cusio. L’allarme è scattato domenica poco dopo le 13, per un escursionista di 65 anni caduto sul sentiero n. 101 che porta ai laghetti di Ponteranica, nella zona del Monte Avaro.

Sul posto, in zona impervia, sono intervenute le squadre del Soccorso alpino lombardo e l’elisoccorso partito da Brescia. L’équipe medica ha effettuato la valutazione sanitaria, poi l’uomo è stato stabilizzato e recuperato.

Una seconda squadra del Soccorso Alpino era pronta con la jeep in piazzola a Lenna con altri tre tecnici, per intervenire in caso di necessità. L’uomo è stato portato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso.