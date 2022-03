Convento dei Celestini: Bianchi presenta un'interpellanza in Consiglio comunale - BergamoNews

Bergamo. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Filippo Bianchi presenta un’interpellanza per conoscere la posizione del Comune di Bergamo sulla questione dell’ex convento dei Celestini.

Come anticipato nelle scorse settimane da Bergamonews, l’istituto delle Suore Sacramentine avrebbe ricevuto una proposta di acquisto per trasformare l’intero complesso risalente al 1300, che farebbe perdere lo scopo della donazione.

Diverse associazioni si sono mosse per conoscere le sorti dell’antico Convento ed ora la questione approda anche in Consiglio Comunale. Il consigliere Bianchi infatti, chiede se l’Amministrazione “intenda attivarsi, di concerto con le altre Istituzioni, come la Provincia di Bergamo e Regione Lombardia, per valorizzare e sostenere, anche economicamente, il Convento dei Celestini di Bergamo, in previsione del 2023 in cui Bergamo, assieme a Brescia sarà Capitale della Cultura, prevedendo in tale occasioni delle visite guidate al convento o altre iniziative a carattere culturale”.

Chiede inoltre se il Comune “intenda fare tutto il necessario affinché il Convento dei Celestini non divenga oggetto di speculazioni edilizie e non sia deviata la sua destinazione, ma piuttosto sia preservata e difesa l’identità di questo monumento di valore inestimabile”.

“Quali azioni si prevede di mettere in atto affinché questo luogo continui ad essere anche patrimonio dei bergamaschi e luogo di spiritualità e possano essere rispettate le volontà del benefattore che lo aveva generosamente restituito a Bergamo, donandolo esclusivamente per l’accoglienza degli orfani, che tra l’altro in Italia sono aumentati di migliaia solo negli ultimi anni”, domanda Bianchi.

Si attende una risposta scritta.