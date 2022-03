Continua il bel tempo: cieli sereni o poco nuvolosi - BergamoNews

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a cura di Marco Tarantola del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

L’imponente struttura di alta pressione con centro sulla Gran Bretagna abbraccia gran parte del continente e terrà lontane ancora per qualche giorno le perturbazioni atlantiche dalla nostra regione, dove assisteremo a giornate in prevalenza soleggiate.

La tendenza al cedimento dell’alta pressione sull’Europa sud/occidentale nel corso del week end sarà il preludio di un peggioramento anche sul nord Italia a metà della prossima settimana.

Le temperature rimarranno stazionarie per alcuni giorni con valori massimi in pianura intorno ai 20/22 gradi.

Domenica 27 marzo 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi su tutti i settori, con qualche velatura sulla bassa pianura. In serata generali condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, con al più qualche velatura sui settori meridionali della Lombardia.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22°C. Zero termico stabile e intorno a 2200 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: in pianura deboli variabili. A 1500 e a 3000 metri venti deboli da sud/est.

Lunedì 28 marzo 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio qualche nuvola innocua sui monti, bel tempo altrove. In serata generali condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22°C. Zero termico stabile e intorno a 2300 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: in pianura deboli variabili. A 1500 e a 3000 metri venti deboli da sud/est.

Martedì 29 marzo 2022

Tempo Previsto: al mattino poco o parzialmente nuvoloso su buona parte della Lombardia, con velature sparse. Nel corso del pomeriggio tendenza all’aumento della nuvolosità, estese velature anche compatte su tutta la regione. In serata nuvoloso ovunque con per velature diffuse.

Temperature: in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 18°C. Zero termico in calo e intorno a 2000 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: in pianura deboli sud/orientali. A 1500 e a 3000 metri venti deboli da sud/est.