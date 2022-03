Raccolta fondi per l’Ucraina: donazioni oltre 900mila euro - BergamoNews

Bergamo. Continua la solidarietà di Bergamo alla popolazione ucraina. L’orrore della guerra non si ferma: il conflitto, che ogni giorno sta mietendo morte e distruzione in Ucraina, non lascia indifferenti i bergamaschi che attraverso donazioni e raccolte fondi esprimono la loro vicinanza alle vittime.

La rete creata da Caritas e Fondazione della Comunità Bergamasca è impegnata in prima linea e sta dando un importante contributo per affrontare questa situazione così complicata. L’adesione è ampia e, giorno dopo giorno, gli aiuti crescono coinvolgendo sempre più realtà e cittadini.

Oggi si è raggiunto un nuovo importante traguardo: agli 803.066 euro si aggiungono 125mila euro donati da Fondazione Cariplo. L’importo totale della raccolta fondi, così, ha superato la soglia dei 900mila euro, che rappresentano un trguardo significativo ma anche un nuovo punto di partenza.

La gara di solidarietà per l’Ucraina ora prosegue: l’obiettivo è raggiungere quote sempre più alte per esprimere concreta vicinanza alla popolazione ucraina.