Nuova sfida fra "Soliti Ignoti" e "Amici": la tv del 26 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 26 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Soliti ignoti – Speciale”, condotto da Amadeus. Ospiti vip, in veste di concorrenti, svolgeranno l’indagine e il premio eventualmente vinto sarà devoluto in beneficenza. Momenti di spettacolo arricchiranno la serata.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. La squadra dell’F.B.I. arresta una banda di rapinatori composta da tre ragazzi dati in affidamento a Percy, il loro capo e padre adottivo….

RaiTre alle 21.45 proporrà “Quinta dimensione- il futuro è già qui”. Un programma di divulgazione scientifica condotto da Barbara Gallavotti, che si propone, in una fase epocale della nostra vita, di avvicinare il pubblico ai temi della ricerca e della innovazione scientifica e tecnologica puntate divise per tema, per fornire al pubblico, con un linguaggio semplice e fruibile, gli strumenti necessari per comprendere i mutamenti già in atto. Conoscenza e consapevolezza sono bagaglio indispensabile per affrontare le sfide di un futuro che è già qui.

Su Italia 1 alle 21.20 andrà in onda “Gli album di Freedom”.

Su La7 alle 21.15 spazio a “Eden – un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “…altrimenti ci arrabbiamo”; su Rai4 alle 21.20 “Trappola sulle montagne rocciose”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Il mio angelo custode”; su Iris alle 20.55 “Duplicity”; e su Italia2 alle 21.10 “La terra dei morti viventi”.

Rai5 alle 21.10 trasmetterà il concerto “Christian Leotta interpreta Beethoven”. Considerato tra i più grandi interpreti del repertorio classico e romantico di oggi, primo pianista italiano ad eseguire l’integrale delle sonate di Beethoven e di Schubert, Leotta propone un Beethoven lirico e profondo, eseguendo l’op. 109, 110 e 111 con una straordinaria attenzione alle dinamiche e alla forma.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai