La crescita dell'Atalanta passa dalla difesa: 10 clean sheet in Serie A in 29 partite - BergamoNews

Dall’arrivo di Gasperini sulla panchina dell’Atalanta ci siamo abituati a vedere una squadra spregiudicata. Una macchina da gol capace di segnare 98 reti nella stagione 2019-2020 e 90 nello scorso campionato. Numeri da pelle d’oca che sono valsi tre terzi posti consecutivi riscrivendo la storia della società nerazzurra.

Il rovescio della medaglia, l’aspetto su cui insistevano gli scettici, era la poca attenzione della Dea alla fase difensiva. Certamente raggiungere certe cifre non ti permette di curare nei minimi particolari alcuni meccanismi del pacchetto arretrato e avere gli esterni proiettati sempre in avanti lascia diversi spazi agli avversari. Questi varchi hanno lasciato l’opportunità agli attaccanti della Serie A di arrivare con facilità dalle parti dei portieri bergamaschi.

Con il passare degli anni lo stile di gioco proposto dal tecnico di Grugliasco si è evoluto, sono cambiati gli interpreti, anche se la mentalità è rimasta la stessa: lottare su ogni pallone e arrivare in zona gol con tanti uomini. In questa stagione i numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa, soprattutto nel reparto offensivo, hanno diminuito la propulsione offensiva dell’Atalanta. Oltre a contare sui gol di 18 calciatori diversi, ecco allora che Gasperini ha puntato sulla solidità difensiva.

La retroguardia orobica nelle ventinove gare disputate in Serie A ha incassato trentuno marcature ma il dato più importante riguarda i clean sheet: sono arrivate a quota dieci le giornate in cui i portieri atalantini non sono capitolati.

Otto volte Musso ha terminato la partita senza subire gol mentre in due occasioni Sportiello non ha dovuto raccogliere la palla in rete. Mettendo a confronto il rendimento della passata stagione si possono notare i miglioramenti: lo scorso anno alla 29esima giornata l’Atalanta aveva collezionato otto clean sheet, undici in tutto il campionato. Mancano quindi due soli match senza gol al passivo per fare un altro record.

La crescita di giocatori importanti come Demiral, Djimsiti e Palomino si sta rivelando determinante. Se a questo aggiungiamo l’acquisto nel mercato estivo di uno dei migliori portieri del campionato come Musso, diventato decisivo nell’ultimo periodo, il gioco è fatto. Mantenere la solidità difensiva e ritrovare la confidenza di un tempo con il gol sono le chiavi per conquistare un’altra storica qualificazione in Europa.