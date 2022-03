Funicolare San Vigilio chiusa martedì 29 marzo - BergamoNews

Bergamo. Funicolare chiusa martedì 29 marzo. ATB fa sapere che, per tutta la giornata in oggetto, il servizio della Funicolare di San Vigilio è sospeso per consentire lo svolgimento delle attività di verifica annuale dell’impianto, previste dalla normativa vigente.

Il collegamento tra Città Alta e San Vigilio è garantito dal servizio sostitutivo della linea 21, con frequenza di circa 20 minuti, in partenza da Colle Aperto con arrivo al belvedere di San Vigilio dalle 7 della mattina alle 20.