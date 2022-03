Conferito il titolo di Ambassador ACE (Alleanza contro l'Epatite) a Elena Carnevali - BergamoNews

Roma. Venerdì, nel corso del convegno “Alleanza Contro le Epatiti” è stato conferito il titolo di “Ambassador ACE” alla deputata Elena Carnevali, capogruppo PD in commissione affari sociali, per il costante impegno profuso nell’attività di awareness e sensibilizzazione nella lotta alle epatiti virali, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, a tutela del paziente e nell’incessante supporto al perseguimento del Target dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di eliminazione della patologia in Italia, entro il 2030.

“Fu grazie all’emendamento al Decreto Milleproroghe riguardante l’epatite C (HCV), che per la prima volta nel nostro ordinamento vennero stanziati 71,5 milioni di euro, nel biennio 2020-2021( oggi prorogati al 2022 per l’impatto dell’epidemia da Covid 19) , per introdurre lo screening gratuito necessario a individuare i potenziali malati di epatite C, con l’obiettivo di raggiugere l’eradicazione dell’HCV – spiega la Carnevali.

“Il prossimo obbiettivo nazionale è passare dalla sperimentalità attuale a rendere strutturale lo screening ed inserirlo nei Livelli essenziali di assistenza”.

In Italia sono 500 mila i pazienti non ancora trattati con i nuovi farmaci secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute durante la presentazione delle nuove linee guida per una corretta gestione dei pazienti affetti da Epatite C.

“Far emergere il sommerso, cioè le persone malate ma non consapevoli di esserlo è essenziale perché la precocità diagnostica permette di evitare patologie molto più severe quali la cirrosi epatica o il cancro. L’Italia ha tutte le possibilità di centrare obbiettivo dell’OMS di eradicazione nel 2030 ed un ruolo importante lo svolgono anche i medici di medicina generale. In Regione Lombardia, lo scorso dicembre, è iniziato un progetto pilota di screening per la popolazione afferente ai centri vaccinali per Covid 19 in capo alle ASST e Irccs lombardi. Allargare la platea dei soggetti e la capacità di emersione del sommerso rappresenta uno dei grandi investimenti in prevenzione e cura”.