Bike sharing, in arrivo 5 nuove postazioni nei quartieri di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Cinque nuove postazioni dislocate lungo la città, 40 nuove iscrizioni scaricate con la app dedicata, più di 70 i punti di raccolta, con una flotta complessiva di circa 350 biciclette: questi i numeri del servizio di bike sharing, meglio noto come LaBiGi, offerto dall’amministrazione comunale di Bergamo.

“Direi che il bilancio che posso fare è più che positivo – spiega Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità del comune di Bergamo -. Dopo un mese circa di sospensione, l’attività è ripresa a metà gennaio e devo dire che il trend è buono. Durante la settimana, e parlo dei giorni feriali, siamo arrivati a quota 270-280 noleggi giornalieri, con un calo tra il sabato e la domenica. Il progetto ha numeri in crescita: le iscrizioni sono salite ancora, circa una quarantina sono i cittadini che hanno scaricato la app sul loro telefono, e credo che l’arrivo della bella stagione non possa che lasciar ben sperare. Le postazioni ad oggi sono circa 70, ma sono destinate ad aumentare. Senza contare che dobbiamo ancora completare il discorso di Città Alta dove mancano le bici elettriche che credo arriveranno per l’inizio del mese di maggio“.

Alla base della scelta di allargare il numero delle postazioni per le biciclette a nolo, la volontà di accorciare la distanza tra i centri abitati e quelli già esistenti: “Il nostro è un ragionamento meramente geografico, cercando sulla mappa i punti più distanti e avvicinando il servizio ai cittadini, soprattutto a quelli che abitano nei quartieri più popolosi. Per questa ragione, abbiamo scelto la zona dell’Esselunga della Celadina, quella del don Orione, della zona nord di Loreto e del parco Goisis“.