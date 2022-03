Bergamo, incendio all'hotel Mercure: struttura evacuata e via Paleocapa chiusa - BergamoNews

Bergamo. L’hotel Mercure di via Paleocapa a Bergamo è stato evacuato a causa di un principio d’incendio.

È accaduto nella mattinata di sabato: le fiamme sono scaturite da un locale al piano terra e il fumo ha invaso le camere dell’albergo e i locali comuni.

La struttura è stata evacuata dai vigili del fuoco di Bergamo, che sono intervenuti per domare le fiamme. Sul posto tre ambulanze e un’automedica. Una dipendente dell’hotel si è sentita male ed anche altre persone avrebbero accusato disturbi a causa dell’inalazione del fumo.

Per accertare le cause dell’incendio in via Paleocapa sono arrivate due volanti della Polizia. L’intera via è stata chiusa al traffico per consetire le operazioni di soccorso.