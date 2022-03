Università post Covid, il prorettore Di Luzio: “Migliorata la tecnologia, ma la presenza è la grande risorsa" - BergamoNews

Bergamo. Nonostante le difficoltà non ha mai chiuso. L’università di Bergamo, in due anni di pandemia, non si è fermata un giorno e al contrario, da febbraio 2020 ha conosciuto un’innovazione significativa. Con la necessità di trasferire tutte le attività prima a distanza e poi a metà tra presenza e online, le modalità di insegnamento e l’interazione tra docenti e studenti sono profondamente cambiate. Di questi e altri temi ci parla Adolfo Scotto di Luzio, docente di Storia dell’insegnamento e delle professioni educative e prorettore a Didattica, orientamento e placement dell’Università degli studi di Bergamo.

Professore, sono stati anni difficili anche per l’università. Com’è stato fare didattica in questi due anni?

Veniamo da anni durissimi e qui più duri che altrove. In questi due anni il compito è stato quello di garantire la continuità istituzionale dell’università e il suo funzionamento in condizioni di emergenza. Questo ha significato il passaggio di migliaia di ore di lavoro dalla modalità in presenza a quella online. È stato un lavoro enorme, credo che nessun’altra amministrazione abbia fatto un lavoro di queste dimensioni. È stato un lavoro importante anche a livello umano. Quando tutti eravamo chiusi in casa avere una rete, avere la possibilità di collegarsi a una comunità fatta di sguardi, di confronto, è stato fondamentale. Non va smarrita la consapevolezza di essere stati università sul fronte più avanzato della tragedia pandemica. Penso che questo sia un patrimonio che andrebbe riconosciuto all’università.

Molto però è cambiato, soprattutto per gli studenti.

Inevitabilmente due anni davanti a un pc hanno generato una forte passivizzazione degli studenti e elementi di demotivazione. Dobbiamo riconoscere che quella vissuta non è una parentesi. Le epidemie sono sempre grandi momenti di frattura passando dai quali le società cambiano forma.

Lo stesso è successo all’università. In questi anni con la didattica duale avete sperimentato un nuovo modo di fare formazione. Cosa resterà di questa esperienza?

C’è un salto tecnologico che l’università sta compiendo. Abbiamo maturato la consapevolezza che l’uso delle risorse tecnologiche apre spazi di possibilità, permette di ragionare sulla didattica gestendo più dimensioni. Ma la dimensione virtuale si apre a possibilità diverse a seconda di cosa si insegna. Insegnare ingegneria oppure letteratura con questa modalità non è la stessa cosa.

Da qui l’invito ai colleghi a presentare progetti di didattica sperimentale. Abbiamo finanziato un numero cospicuo di questi progetti e sono in corso nuove sperimentazioni. In più sono attivi appositi luoghi di riflessione sulla didattica.

Siamo a circa metà di quest’anno accademico. Prevedete cambiamenti da qui alla fine dell’anno?

Quello che abbiamo definito il contratto d’aula resta invariato: la didattica duale con le registrazioni che permettono anche agli studenti lavoratori o che non hanno una rete sufficiente di accedere alle lezioni. Nel frattempo stiamo portando in presenza alcune attività, dalla proclamazione delle lauree agli esami, e questo ci accompagnerà fino alla fine dell’anno accademico.

La didattica mista si è rivelata una risorsa. Cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo anno da questo punto di vista?

Sicuramente verranno messi a sistema i progetti di didattica sperimentale avviati in campo economico e ingegneristico, ma anche alcuni presentati a Lingue. Da quelli relativi all’uso della realtà aumentata all’utilizzo di software per il gaming ma anche l’acquisto di licenze per attività di eye tracking e il finanziamento di attività di video editing. E poi c’è una parte significativa del lavoro di orientamento che può essere mantenuta in streaming. Ma abbiamo una pluralità di strumenti. Non esiste solo l’online ma anche l’offline. Si potrebbe ragionare sul trasferire una parte degli insegnamenti o degli approfondimenti su supporti offline per liberare la lezione e l’interazione tra docenti e studenti, consentendo al docente di toccare altri aspetti.

La modalità mista e le registrazioni delle lezioni quindi non rimarranno?

Il nuovo anno inizierà con la certezza che ci saremo noi. A meno che non accada qualcosa di imprevedibile sarà un’università aperta, pronta ad accogliere gli studenti e che al tempo stesso si doterà di nuove dimensioni didattiche e tecnologiche. Siamo orientati a riportare gli studenti in aula, perché l’università è fatta di presenza, di incontri, di confronti, anche di attriti e conflitti, ma la dimensione fisica della conoscenza è ineliminabile. Non possiamo pensare di diventare un’università telematica. La mente reagisce diversamente se l’interazione è fisica o di fronte a un computer, e seguire da remoto è molto faticoso. È una modalità che per come è stata realizzata sotto l’urgenza della pandemia non può durare, va ripensata. C’è una generazione che ha vissuto gli anni della propria formazione davanti a uno schermo: possiamo ridurre il processo formativo a questo? Come professori abbiamo una responsabilità più generale che è quella di accompagnare gli studenti nel loro percorso di formazione. Non dimentichiamo che lo studio è disciplina, e anche il fatto di alzarsi, vestirsi, uscire di casa per andare in università è parte di questa disciplina.

Che ruolo hanno avuto e che ruolo hanno gli studenti in questo processo di trasformazione?

Abbiamo un rapporto stretto con la Consulta degli studenti, ogni passo che riguarda la didattica e la vita degli studenti è concordato con loro. Gli studenti in questi mesi ci hanno dato una grande mano per affrontare l’inizio della nostra attività di governance e accompagnare la comunità studentesca nelle nostre scelte. Hanno avuto anche un ruolo centrale nel richiamare i loro colleghi alla necessità di una partecipazione più forte. E bisogna dire che molti studenti sono tornati in aula. Ci sono fenomeni di desertificazione, ma accanto anche forme di ripresa della partecipazione importanti.

Come sarà l’università del futuro?

Negli scenari futuribili dobbiamo immaginare un’università che funzioni non come offerta globale, ma con percorsi tradizionali affiancati ad altri tipi di offerta. Ormai la domanda di formazione è anche parziale e riguarda singoli corsi. Avremo sempre di più a che fare con soggetti che chiedono di soddisfare esigenze di formazione in tempi e modalità differenti. Qui vedo grande spazio per la nuova didattica.