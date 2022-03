Odio l'estate, Parasite o Art Night? La tv del 25 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 25 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Il programma che ha visto esibirsi celebrità in performance canore in forma anonima nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Falsa partenza”: uno stimatissimo coach della Marina, Henry Davis, viene ucciso con una pistola a salve. Il ritrovamento di steroidi in uno scomparto nascosto della sua scrivania, potrebbe essere il movente dell’omicidio.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Parasite”; su Canale5 alle 21.40 “Odio l’estate”; su Italia1 alle 21.30 “Giustizia privata”; su Rai4 alle 21.20 “Avengement – Missione vendetta”; su Iris alle 21 il film “Potere assoluto”; e su Italia2 alle 21.10 “Ancora auguri per la tua morte”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art Night – EmilioVedova”. Un’avventura nell’arte travagliata di Emilio Vedova, dalla Nuova Secessione al Fronte degli Otto, fino al suo approdo nell’Informale.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica de “Ultima fermata”; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

