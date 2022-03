Mancanza di acqua, Canto Alto chiuso domenica. I rifugi: “Siamo preoccupati” - BergamoNews

Provincia di Bergamo. Scatta l’allarme siccità. Non piove ormai da oltre tre mesi: laghi e fiumi sono in secca e, considerando che quest’inverno ha nevicato poco, crescono i timori per la carenza di acqua, soprattutto in vista dell’estate.

Col passare del tempo la situazione sta diventando sempre più preoccupante in tutta Italia: nella Pianura Padana il fiume Po è asciutto, i campi sono secchi e il verde risulta meno rigoglioso anche solamente a colpo d’occhio. Un terzo della produzione agricola è a rischio, ma si rischiano ripercussioni su tanti altri settori, specialmente se la situazione dovesse protrarsi a lungo.

Tanti rifugi bergamaschi sono preoccupati: devono far fronte parecchie difficoltà di carattere logistico e se non dovesse piovere presto si rischiano pesanti ripercussioni sullo svolgimento dlela loro attività, sulle aperture e quindi sull’andamento della stagione. Il Rifugio Alpini Canto Alto sulla propria pagina Facebook ha annunciato che domenica 27 marzo resterà chiuso proprio causa della mancanza di acqua: “Non avremmo mai pensato di dover scrivere questo avviso – viene specificato nel post – tuttavia la situazione di siccità è tale che le nostre scorte di acqua sono terminate. Speriamo che il cielo ci regali presto una bella piovuta. Ce n’è tanto bisogno”.

“Se la situazione continuasse così – rilevano dal Rifugio San Lucio – fra un mese non riusciremo a tenere aperto. Ci riforiamo adoperando alcune sorgenti, da dove reperiamo l’acqua che viene adoeprata per il lavaggio di piatti e bicchieri, ma anche per l’utilizzo dei servizi. Non è facile fare approvvigionamenti da altri luoghi e le preoccupazioni più grandi riguardano l’estate, quando saremo aperti tutti i giorni e ci sarà un maggior afflusso di persone”.

A Gandino, dal Rifugio Parafulmen evidenziano: “Noi non siamo allacciati all’acquedotto e il periodo che stiamo vivendo è complicato. In casi estremi possiamo rifornirci di acqua attraverso il camion: nel corso dell’inverno non è fattibile, ma nella bella stagione si anche se i costi da sostenere sono importanti. La logistica ha un suo peso, anche se non tutti ne sono consapevoli: diversi visitatori criticano il fatto che utilizziamo posate e piatti di plastica mono-uso, anche se in realtà sono realizzati con materiale biodegradabile, ma in un rifugio di montagna dove si fatica a reperire l’acqua è impossibile adoperare stoviglie in ceramica. L’acqua va usata in modo razionale: deve essere impiegata per il lavaggio delle pentole e per la pulizia dei servizi igienici”.

La soglia d’attenzione è alta anche al Rifugio Gremei: “La situazione è critica, non piove da tre mesi e non nevica, il paese è asciutto e i timori sono parecchi. Al momento riusciamo a lavorare, ce la caviamo perché siamo aperti il sabato e la domenica, quindi riusciamo a tenerci stretta l’acqua. Speriamo in una bella piovuta o in una nevicata in modo che sciogliendosi la neve possa darci acqua”.

Spostandosi al Rifugio Balicco, i gestori annotano: “Da noi l’acqua è ghaicciata a fine novembre. Ogni anno, a un certo punto, d’inverno, la natura chiude i rubinetti fino ad arrivare generalmente a metà aprile, quando inizia il disgelo. La paura è di averne poca quando il ghiaccio si sarà sciolto: non sappiamo quanta ne avremo e la preoccupazione cresce soprattutto in vista dell’estate”.

“Noi – spiegano dalla Baita Termen – siamo collegati alla rete idrica, ma la preoccupazione c’è. Se dovesse continuare a non piovere il problema della mancanza dell’acqua diventerebbe molto serio. Speriamo che piova o nevichi soprattutto in quota, considerando che questo inverno non si è vista molta neve”.

Dal Rifugio Alpe Grem, invece, osservano: “Abbiamo alcune riserve ed eseguiamo tanti approvvigionamenti attraverso l’elicottero. Siamo abituati a far frotne alle difficoltà logistiche anche se il fatto che non piova da ormai più di tre mesi preoccupa. Valuteremo man mano come organizzarci per gestire al meglio i rifornimenti”.

“Per il momento – rilevano dal Rifugio Monte Poieto – reggiamo il colpo. Abbiamo un bacino che ci assicura di avere acqua per un mese, dopodichè dobbiamo attingerla dalla pianura adoperando delle pompe. Considerando che il problema si riscontra anche a quote basse, però, non è semplice, quindi speriamo che piova a breve. Trovandoci vicino ai paesi, rispetto a tanti altri rifugi alpini siamo più fortunati perché possiamo rifornici con meno difficoltà, quindi non mettiamo in conto chiusure, a meno che non dovessero verificarsi gravi problematiche anche in pianura. Probabilmente il fatto che in passato la nostra struttura sia stata una stazione sciistica ha aiutato, perché garantire la rpesenza di acqua era fondamentale”.

“Oltre a questo aspetto – proseguono dal rifugio – guardandoci attorno, possiamo notare il problema della siccità dei prati, l’andamento climatico è anomalo e anche oggi molte persone hanno preso il sole con il plaid”

Per tanti altri rifugi è ancora presto fare valutazioni. Il gestore della Baita Cardeto spiega: “In questo momento non riusciamo ancora ad avere un’idea precisa sulla situazione perché è ancora tutto ghiacciato e c’è ancora della neve. Nel corso degli anni non abbiamo mai avuto problemi connessi alla mancanza di acqua, avendo la possibilità di contare sulla presenza di alcune sorgenti a cui siamo collegati. Valuteremo la situazione più avanti, in prossima dell’apertura della nostra struttura”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, dal Rifugio Merelli al Coca affermano: “Al momento siamo ancora chiusi e non sappiamo ancora com’è la situazione: tra un paio di settimane vedremo come poterci organizzare”.