Lovere: cambia il centro storico: “Si allarga la galleria che porta all’ospedale" - BergamoNews

Lovere. Dopo il progetto del restyling di piazzale Bonomelli con la realizzazione degli attesi parcheggi (leggi) e della sistemazione in quella che diventerà la Casa della Comunità, l’amministrazione di Lovere cala altri due jolly, di quelli destinati a cambiare totalmente la viabilità e il centro storico.

“Da tempo – spiega l’assessore Giovanni Guizzetti – siamo al lavoro per intervenire adeguatamente per la messa in sicurezza della viabilità e per risolvere il problema interno del paese, e ora ci siamo, prima Piazzale Bonomelli e ora il progetto di allargare la galleria che da Piazzale Bonomelli porta all’ospedale di Lovere”.

Un allargamento che cambia completamente la viabilità del centro storico, con la nuova galleria diventa a doppio senso la circolazione. Una rivoluzione per Lovere e per quello che è uno dei centri storici più belli e delicati d’Italia: “Per redigere il progetto abbiamo preso un contributo di 141.000 euro di cui 106.000 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva e 34.000 euro per le indagini geognostiche”.

Ma non è finita qui, c’è poi un terzo progetto altrettanto rivoluzionario che riguarda l’altra galleria, quella che dal Santuario delle Sante porta a Piazzale Bonomelli, qui verrà realizzata un’altra galleria, a monte, e anche qui il traffico diventerà a doppio senso rispetto all’attuale senso unico: “Una rivoluzione totale – continua Guizzetti – per la prima volta si va a intervenire in maniera organica sull’asse viario del centro storico che attualmente ha solo un passaggio a senso unico. Anche qui abbiamo avuto un finanziamento per la progettazione totale di 490.000 euro, di cui 335.000 euro per la progettazione definitiva e 155.000 euro per le indagini geognostiche”.

Non ci sono ancora i tempi per i lavori ma il primo passo per la progettazione è stato avviato: “Andiamo ad agire sul tessuto delicato interno del paese, è il momento per farlo”. Uno stravolgimento totale per il centro storico di Lovere, ma anche per la viabilità della zona, proprio lì c’è l’ospedale e il collegamento viario tra Costa Volpino e la strada che porta a Bergamo e in Val Seriana è cruciale. Lì poi verrà realizzata anche la nuova Casa della Comunità, insomma, si cambia, totalmente.