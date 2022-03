Lo scherma come gioco sport per la promozione della salute - BergamoNews

Bergamo. Il Club Scherma Città dei Mille A.S.D., in continuità con i corsi di scherma organizzati presso gli Istituti Scolastici di Bergamo, Milano e rispettive province, organizza, con il riconoscimento del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Scherma, il patronato e il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio della Provincia e del Comune di Bergamo ed il patrocinio del Comitato Regionale Lombardia del CONI, il VII Torneo Interscolastico di Scherma.

Una competizione non agonistica a squadre, riservata per questa edizione agli alunni delle scuole primarie, concepita come momento ludico di promozione dell’attività sportiva e come occasione di scambio e confronto tra gli studenti di diverse realtà scolastiche.

Il VII Torneo Interscolastico di Scherma avrà luogo il giorno domenica 27 marzo 2022 presso il Palazzetto della Scherma del Centro Sportivo di via A. Meucci di Bergamo.

Ore 15:00 – Accoglienza invitati

Ore 15:30 – Presentazione del Torneo e foto di gruppo

Ore 16:00 – Inizio del Torneo

Ore 17:30 – Merenda offerta dal Club Scherma Città dei Mille

Ore 18:00 – Prosecuzione del Torneo

Ore 18:45 – Premiazioni e consegna omaggi

Ore 19:00 – Congedo in vitati

Gli studenti selezionati dovranno presentarsi all’orario indicato, che si prega di rispettare rigorosamente, indossando adeguato abbigliamento sportivo (è opportuno che indossino una tuta con maniche e pantaloni lunghi) o l’eventuale divisa di rappresentanza dell’Istituto di appartenenza. I materiali occorrenti per la partecipazione al Torneo verranno forniti dal Club Scherma Città dei Mille. Verranno premiate le prime quattro squadre classificate e a tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio a titolo di ringraziamento per la partecipazione.

Per informazioni, contattare: M° Leonardo Urbani, Direttore tecnico del Club Scherma Città dei Mille, al recapito telefonico 333 7102697 o via mail all’indirizzo info@schermacittadeimille.it

Al Fine della tutela della salute e della promozione di corretti stili di vita, in occasione dello svolgimento del VII Torneo Interscolastico di Scherma si terrà un meeting rivolto ai partecipanti all’evento e relativi accompagnatori, dal titolo: La scherma come gioco sport per la promozione della salute. La pratica del gioco sport della scherma come formazione a corretti stili di vita e abitudini salutari, che avrà come relatore il Prof. Marco Fumoso.

Raccolta fondi

In occasione del VII Torneo Interscolastico di Scherma avverrà una raccolta fondi, il cui ricavato verrà integralmente devoluto a favore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS – Delegazione Milano, fondata nel 1997, promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca, sostiene la formazione di giovani ricercatori e personale sanitario e diffonde la conoscenza della malattia tra la popolazione al fine di migliorare la durata e la qualità di vita dei malati e sconfiggere definitivamente la fibrosi cistica.

Evento Plastic free

Il VII Torneo Interscolastico di Scherma si svolgerà come evento completamente plastic free, con l’augurio che possa essere occasione di sensibilizzazione ed educazione ambientale, anche per i più giovani. Per tale ragione i partecipanti non dovranno portare con sé bottiglie o altri materiali di plastica monouso.