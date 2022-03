Incidente in scooter a Pozzo d’Adda, muore 18enne: stava andando a scuola a Bergamo - BergamoNews

Pozzo d’Adda. Drammatico incidente venerdì mattina a Pozzo d’Adda, Comune del Milanese al confine con la provincia di Bergamo. Una 18enne che andava a scuola in motorino ha perso la vita: sarebbe stata centrata da un’auto mentre percorreva via Leonardo Da Vinci, in direzione Bergamo.

La tragedia si è consumata poco prima delle 8,30 di venerdì 25 marzo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Pioltello, intervenuti insieme ai soccorritori del 118, la ragazza e un’amica viaggiavano su due scooter e sarebbero state investite da una macchina uscita da via Chiesa. L’uomo al volante, un 59enne, si sarebbe trovato davanti le ragazze senza riuscire ad evitarle.

La più vicina è stata investita in pieno ed è rimbalzata sul cofano della macchina, la seconda è rimasta coinvolta in maniera meno grave. Ha riportato lesioni a un polso ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’automobilista, sotto choc, è stato portato in codice verde al policlinico di Zingonia.

In corso gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.