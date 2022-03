Il bel tempo prosegue, con le temperature primaverili - BergamoNews

Venerdì 25 Marzo: con Marco Tarantola del Centro meteo lombardo scopriamo che tempo farà a Bergamo nel weekend.

ANALISI GENERALE

L’imponente struttura di alta pressione con centro sull’Europa centro/settentrionale abbraccia gran parte del continente e terrà lontane ancora per diversi giorni le perturbazioni atlantiche anche dalla nostra regione, dove assisteremo a giornate in prevalenza soleggiate. La cessazione dell’afflusso di correnti orientali ha determinato un rialzo termico con i valori massimi che si manterranno intorno ai 20 gradi sulle zone di pianura. Probabile tendenza al cedimento dell’alta pressione sull’Europa sud/occidentale nel corso del week end, preludio di un possibile peggioramento anche sul nord Italia non prima però della metà della prossima settimana.

Venerdì 25 marzo 2022

Tempo Previsto: bel tempo per tutto il giorno su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi dai monti alla pianura.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22°C.

Sabato 26 marzo 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio bel tempo su tutta la regione, con al più con qualche velatura innocua sulla bassa pianura. In serata generali condizioni di cieli poco nuvolosi ovunque.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22°C.

Domenica 27 marzo 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulle Alpi, poco nuvoloso sul resto della regione con l’arrivo di qualche velatura. Nel pomeriggio poco nuvoloso su tutta la regione per qualche nuvola alta. Nella sera prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 5 e 7°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 19 e 21°C.