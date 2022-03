Elisa Balsamo si aggiudica l'Exterioo Classic Brugge-De Panne - BergamoNews

Elisa Balsamo, campionessa del mondo, ha replicato il successo ottenuto qualche giorno fa al Trofeo “Alfredo Binda” imponendosi nella quarta prova dell’Uci Women’s World Tour davanti all’olandese Lorena Wiebes (Team DSM).

Capace di resistere al ventaglio che ha spezzato il gruppo nei pressi di De Moeren, Balsamo è rimasta lontana dalle cadute che hanno caratterizzato il finale di corsa presentandosi allo sprint nella posizione migliore. La sagacia tattica che la contraddistingue ha consentito alla 24enne residente a Sarnico di sfruttare le proprie doti di velocità lasciandosi alle spalle Wiebes e la romana Marta Bastianelli (UAE Team ADQ).

“Ero totalmente sorpresa perché stavo lavorando per Chloe Hosking, tuttavia lei mi ha detto che c’era una caduta per cui dovevo sprintare io. Tuttavia, con mia grande sorpresa, ciò ha funzionato – ha commentato Balsamo poco dopo l’arrivo -. Ci sono state diverse cadute negli ultimi chilometri per cui siamo rimaste in poche atlete. All’ultimo chilometro si è verificato un ulteriore incidente e così mi sono ritrovata a fare lo sprint. Ho cercato la posizione migliore in maniera tale da completare una buona volata”

In chiave orobica ottima prestazione anche per Chiara Consonni la quale si è confermata ancora una volta a proprio agio con le strade belghe chiudendo le proprie fatiche in settima posizione e puntando così alla Gand-Wevelgem in programma domenica 27 marzo.