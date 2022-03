Delbono al Donizetti diffonde “La gioia”, uno spettacolo visionario di lucida follia - BergamoNews

Bergamo. Non si sa mai cosa accadrà quando si apre il sipario e inizia uno spettacolo di Pippo Delbono. Nessuna delle persone in teatro può prevedere che uomo o donna sarà quando quello stesso sipario si chiuderà. L’unica certezza è che ci sarà una trasformazione.

L’attore e regista, le cui opere sono state rappresentate in oltre cinquanta paesi nel mondo, in scena con la sua compagnia al Teatro Donizetti di Bergamo, ha confermato di essere un artista visionario e al di sopra di ogni convenzione, sociale e artistica.

Dopo il debutto a marzo 2018, lo spettacolo, è stato presentato a Delhi e Bhopal in India, all’Hong Kong Arts Festival, a Shizuoka, in Giappone, Tunisia, Spagna, Portogallo, Argentina, Cile. Ora è inserito nella stagione di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti.

È la sintesi di oltre vent’anni di vita e professione artistica. Non poteva mancare il racconto della storia di Bobò, fedele amico e collega di Delbono. Come più volte raccontato dal regista, l’incontro con Bobò, scomparso nel 2019, è stato per lui il punto di non ritorno che ha segnato la sua carriera e la sua esistenza.

Tutto è iniziato nel 1995 al manicomio di Aversa. È qui che Delbono incontra quello che poi diventerà il protagonista di molti suoi spettacoli. Sordomuto e analfabeta, dopo quarantasette anni passati nella struttura, Bobò ha conosciuto la libertà, e la gioia. I due si sono trovati e sono rimasti insieme fino alla fine.

Lo spettacolo è la rappresentazione del mondo di Bobò. Tra luci, colori, maschere, danze, clownerie, memorie, si sviluppa il viaggio verso la gioia. È un percorso pieno di sorprese perché è così la vita. Arrivando a scuotere parti dell’animo umani difficili da raggiungere, Delbono mostra con il filtro della follia che non esiste gioia senza paura, senza dolore, senza un ciclo di situazioni e condizioni che gli uomini devono accettare di attraversare.

Forse la gioia sta nel cammino che facciamo per raggiungerla? Delbono e gli attori in scena hanno posto la domanda, sta ad ognuno di noi trovare la risposta.