"Cos'hai in testa?": il contest che ha ridisegnato la capigliatura dei capolavori della Carrara - BergamoNews

Accademia Carrara e Alfaparf Group – multinazionale italiana che opera nel settore cosmetico, socio cofondatore di Fondazione Accademia Carrara fino al 2023 – presentano i risultati di Cos’hai in testa?, il contest organizzato da Alfaparf Milano che a partire da novembre 2021 ha coinvolto due capolavori della collezione Carrara: Ritratto di giovane (1475-1480) di Giovanni Bellini e Ritratto di Isotta Brembati Grumelli (1550-1555) di Giovan Battista Moroni. Un’iniziativa che ha portato le opere del museo all’interno dei punti vendita della multinazionale, e che racconta l’evolversi della collaborazione tra la Carrara e Alfaparf Group.

Attraverso Cos’hai in testa?, il pubblico è stato invitato a ridisegnare l’acconciatura dei protagonisti delle opere. Le migliori interpretazioni sono state selezionate da Sergio Pappalettera, creative director del progetto, per fare parte di un’installazione temporanea che ha trovato spazio nella corte interna del museo e che sarà visibile al pubblico fino al 18 aprile.

Cos’hai in testa? è solo la prima di una serie di iniziative speciali pensate dalla Carrara insieme ad Alfaparf Group: in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il 18 maggio, sarà presentata una nuova iniziativa, in collaborazione con DIBI Milano, anch’essa dedicata ad arte e bellezza intesa come cura di sé. Una testimonianza ulteriore delle potenzialità della natura pubblico-privata del museo, che costituisce motivo di orgoglio per Accademia Carrara per le molte declinazioni in cui può essere raccontato e valorizzato il patrimonio della collezione.

“Attraverso il sostegno ad Accademia Carrara, Alfaparf Group intende portare avanti il proprio impegno per realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 – spiega Attilio Brambilla vicepresidente Alfaparf Group -. La protezione e promozione del patrimonio culturale, al centro dell’obiettivo 11, sono infatti fondamentali per creare città e territori inclusivi, resilienti e sostenibili. Le diverse iniziative messe in campo – per il 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, è prevista una nuova iniziativa con protagonista DIBI Milano – vogliono contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone, guidandole a sperimentare l’autentica essenza della bellezza, attraverso la contemplazione artistica e la cura di sé”.

“Per la collaborazione tra la Carrara e Alfaparf serviva un progetto dirompente che rimanesse in testa ai partecipanti e ai visitatori del museo – aggiunge Sergio Pappalettera creative director Studio Prodesign -. Da qui l’idea di coinvolgere il pubblico in un contest creativo in cui mettersi alla prova e rappresentare il proprio concetto di bellezza sui più iconici volti della collezione della Carrara. Come Duchamp, che nel 1919 disegnò i baffi alla Gioconda, il partecipante viene spinto a utilizzare un linguaggio che – con l’irriverenza dei DADA – legittima la propria libertà creativa”.

guarda tutte le foto 11



Cos’hai in testa? Alfaparf e Accademia Carrara celebrano la bellezza

“Circa 500 persone, tra professionisti del settore hair & beauty e visitatori del museo, hanno preso parte a questo gioco – conclude Gianpietro Bonaldi responsabile operativo Accademia Carrara – . Un modo nuovo e divertente per sviluppare relazioni di coinvolgimento e presentare il museo come realtà vicina, vivace e dinamica, perfettamente a suo agio con i più diversi linguaggi”.