Boltiere, nuove telecamere per il controllo del territorio - BergamoNews

Il Comune di Boltiere ha potenziato la videosorveglianza in tutto il territorio comunale. Con un investimento di circa 30.000 euro verrà innalzato il controllo in molte zone del paese, come cimitero, parco I maggio, Piazza Italia e parco di Via Toti.

L’intervento ha visto in prima linea lo stesso sindaco Osvaldo Palazzini, che ha voluto dare un impulso aggiuntivo al controllo del territorio. I lavori di installazione sono poi stati seguiti dal consigliere con delega alla sicurezza: Claudio Ferri.

Le nuove telecamere sono una decina, alcune delle quali già operative altre in fase di ultimazione di installazione. Si è prevista, inoltre, una nuova manutenzione per quelle già presenti.

Le nuove telecamere hanno la particolarità di essere di ultima generazione, ovvero trasmetteranno in diretta le immagini alle pattuglie della polizia locale presenti sul territorio, in modo che queste possano intervenire immediatamente laddove ne ravvedano la necessità. Potranno essere più puntali per gli eppisodi di spaccio, per l’ abbandono dei rifiuti e per le infrazioni al codice della strada.

Le nuove telecamere saranno posizionate in tutto il territorio comunale, le nuove installazioni riguarderanno:

– Cimitero: importo di nuove telecamere installate pari a circa 7.000 euro

– Parco I Maggio: importo di nuove telecamere installate pari a circa 3.600 euro

– Piazza Italia: importo di nuove telecamere installate pari a circa 3.200 euro

– Parco di Via Toti: importo di nuove telecamere installate pari a circa 3.900 euro

Oltre a queste nuove installazioni saranno sostituite le telecamere obsolete e acquistati tablet per la ricezione delle immagini per 6.800 euro. L’importo totale ivato, come detto in precedenza, è quindi pari a 30.000 euro.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE