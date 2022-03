Bergamo Baroque Ensemble: "Un'associazione e una sede per valorizzare il barocco" - BergamoNews

Bergamo. Sabato 26 marzo alle 18 si terrà alla Chiesa dei Missionari Monfortani il concerto del Bergamo Baroque Ensemble, la formazione nata nel 2017 che torna a esibirsi dopo il periodo di fermo dovuto all’emergenza pandemica.

Il repertorio di tutto interesse, con musiche di Heinrich Ignaz Biber (1644-1704), Antonio Vivaldi (1678- 1741), Wolfang Amadeus Mozart (1756 – 1791), è affidato a nove interpreti affiatati, specializzati in musica barocca, che cercheranno l’empatia col pubblico attraverso la proposta di melodie colte e coinvolgenti.

L’ensemble, che nel 2020 è uscito col suo primo album per l’etichetta Museum Music dedicato alle cantate sacre per solo contralto con musiche di Pergolesi e Vivaldi, riunisce un gruppo di professionisti impegnati da tempo sia in attività concertistiche che di ricerca, sotto la direzione artistica del maestro Maurizio Stefania. Pianista, clavicembalista, organista specializzato in musica antica, Stefania non disdegna incursioni nella musica contemporanea e avventure sonore in collaborazione con gruppi teatrali.

Nel concerto di sabato 26 presso i Missionari Monfortani si esibiranno Ilaria Magrini, contralto, Silvia Muscarà e Olga Avramidou, violino, Guido Tacchini, flauto dolce, Andrea Ursella, violoncello, Marco Legrenzi, viola e viola da gamba, Marcello Ragazzi, violone, Michele Guadalupi, arciliuto. E naturalmente all’organo e direzione Maurizio Stefania, il quale ci parla dei progetti dell’Ensemble e di questa iniziativa.

Quali sono le sfide del Bergamo Baroque Ensemble?

L’obiettivo del Bergamo Baroque Ensemble è la ricerca di una prassi esecutiva il più possibile filologica e attenta della musica barocca, senza tralasciarne il gusto e il piacere esecutivo. I compositori con cui ci siamo cimentati in concerto vanno da Bach a Haendel, da Vivaldi a Sammartini, da Pergolesi ad Alessandro Scarlatti. Adesso siamo alla ricerca di una sede fissa e ci siamo costituiti in associazione, perché vorremmo allargare il raggio degli interessati e dei sostenitori, per condividere sempre di più il nostro patrimonio culturale e musicale con un’operazione di recupero, valorizzazione e divulgazione.

Come è nato il vostro sodalizio?

Da quando sono a Bergamo ho cercato di dare forma a un gruppo di musica barocca: qui ci sono varie orchestre che si riuniscono esclusivamente in occasione di qualche concerto, ma io desideravo cominciare un percorso specifico e trovarmi in maniera stabile con musicisti di quest’ambito. Suonare insieme in un gruppo coeso, omogeneo, affiatato fa una grande differenza e si sente. All’inizio eravamo Guido Tacchini, Andrea Ursella ed io. Ci abbiamo creduto e a poco a poco abbiamo raccolto intorno a noi professionisti e specialisti di musica barocca, a cui si sono unite personalità come Michele Guadalupi, attuale presidente del Conservatorio di Bergamo e liutista d’eccezione, e la voce solista contralto Ilaria Magrini che ha un lungo curricolo e si sta specializzando anche lei nella musica barocca. Il livello è molto cresciuto e c’è l’entusiasmo di un’esperienza che ci stimola e che sta riscuotendo seguito e consenso.

Approccio filologico ed emozione. Voi come vi muovete?

La prassi filologica si è imposta da metà anni Settanta tra i gruppi che fanno musica barocca. Non tutti naturalmente possono permettersi un violino di fine Settecento, comunque noi suoniamo anche con copie di strumenti d’epoca e con archetti barocchi. È il modo di suonare che è importante: chi la studia e la conosce sa come affrontare in modo filologico la musica barocca. Noi siamo più votati al repertorio italiano, ma anche tedesco: a me piacerebbe affrontare, esplorare anche altri stili, come il barocco più antico, il primo Seicento. Sabato suoneremo Mozart e già ci stiamo spostando a fine Settecento, anche se si tratta in questo caso di una mia trascrizione e adattamento per gli strumenti che ci compongono, ad esempio ci sarà il flauto al posto dell’oboe.

Previsioni e progetti a venire?

Mi piacerebbe fare anche un po’ di musica contemporanea, che si può interpretare con insiemi ridotti di otto-dieci strumenti. Tra l’altro musica barocca e contemporanea vanno molto d’accordo, non saremmo gli unici in questi accostamenti. Un connubio tra questi stili come passare da Bach ad Arvo Pärt può funzionare molto bene, mentre per esempio ‘700 e ‘800 sono abbastanza antitetici, non si sposano. Comunque lo penseremo un po’ alla volta, basterebbe anche un brano contemporaneo in mezzo a un repertorio barocco. Intanto siamo felici di ripartire con questa formazione che ha una vera intesa. Percepisco una grande voglia di ricominciare, con la riapertura delle sale da concerto e più in generale dei luoghi della cultura. Agli artisti, come al pubblico, è mancato a lungo il contatto che è determinante per la comunicazione delle emozioni.

Il concerto, a ingresso libero, si terrà alla Chiesa dei Missionari Monfortani in via Legnano, 18 a Bergamo (ampio parcheggio disponibile)