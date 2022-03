Addio al "gigante buono" Stefano Garavelli: vigilava nei locali notturni della Bergamasca - BergamoNews

Verdello. A stroncarlo è stato un malore improvviso, probabilmente un infarto. Stefano Garavelli, il “gigante buono” che nei locali della movida bergamasca si occupava della vigilanza, è morto nel sonno a soli 45 anni.

A trovarlo senza vita giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, è stato il padre. Garavelli viveva con i genitori, la mamma Bambina e il papà Bibiano, in via Carducci 20 a Verdello, dove è stata allestita la camera ardente. Era conosciuto per essere il direttore dell’Istituto di vigilanza “Iron” di Paratico.

“Volevo ringraziarti pubblicamente per questi 20 anni passati insieme, per la tua grande professionalità e sicurezza che mi hai sempre trasmesso – ha scritto su Facebook l’imprenditore trevigliese Alberto Pescali che a Garavelli aveva affidato la sicurezza al Charleston e alla Gerundium Fest di Casirate -. È inutile dirlo, sei sempre stato una figura chiave che ha permesso di raggiungere con successo ogni progetto. Sei stato un grande amico, quando ti vedevo arrivare mi strappavi già un sorriso… sapevo che mi avresti fatto ridere con una delle tue fantastiche uscite. Grazie ancora Ste, gigante dal cuore buono!”.

“Vogliamo ricordarti così fiero, simpatico e sempre pronto alla battuta con tutti. Ti vogliamo bene, ci mancherai e non ti dimenticheremo mai! Buon viaggio Ste”, è invece il messaggio della palestra di Urgnano, frequentata spesso dal 45enne. I funerali si terranno invece sabato mattina, 26 marzo, nella Parrocchiale di Verdello, alle 10, partendo dall’abitazione di via Carducci 20.