Stefano da Sovere e le gelaterie ‘Ciacco’: i gusti strani al bollito e allo stracchino - BergamoNews

Sovere. Arriva da Sovere e non si ferma più. Una colata di gelato che sta conquistando tutta Italia, Stefano e le sue gelaterie ‘Ciacco’ che incantano palati.

Stefano Guizzetti, partito da Sovere e diretto ovunque, già senza una meta ben precisa, ma in mille direzioni, quelle che del resto portano i suoi gelati, i migliori gelati d’Italia.

Lui, laurea in scienze alimentari all’Università degli Studi di Parma, ha iniziato la sua attività imprenditoriale aprendo le gelaterie, Ciacco“, presenti ora a Parma con 2 negozi e a Milano (zona Duomo, nella famosa via Spadari).

Stefano ha puntato da subito sulla qualità e l’essenzialità, una base d’acqua unita a ingredienti di primissima qualità. Grazie a questa ricetta per alcuni anni ha vinto il premio ‘tre coni Gambero Rosso“ (massimo riconoscimento nel mondo del gelato in Italia) e poi è arrivato il premio come ‘miglior gelato gastronomico d’Italia’.

E, visto che l’appetito vien mangiando, dal 2020 si dedica anche all’attività di pasticceria, e contro ogni previsione raggiunte alla prima partecipazione il secondo posto nella classifica dei migliori panettoni artigianali d’Italia stilata dalla rivista di settore ‘Dissapore’.

E intanto il marchio CiaccoLab sta prendendo piede anche tra i giovani, a Milano ci sono sempre lunghe code nella sua gelateria, nel pieno centro della city, a due passi da Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele.

Tra i gusti particolari anche il gelato gastronomico, accostamenti salati e bilanciati. Tra le proposte più interessanti i Sapori d’Appennino con ricotta, siero di parmigiano, miele e fava tonka. La Crema della Bretagna, ovvero crema al burro salato aromatizzato con vaniglia. Il Ricordo Catalano, crema di latte aromatizzata con cannella e vaniglia, variegata con arance amare.

Insomma, il miglior gelato d’Italia arriva da Sovere.

E Stefano è uno che non si ferma mai, ha pure una versione di gelato di bollito misto, per la precisione testina, lingua e cotechino, nonché lo stracchino di marzo. Niente latte e niente panna, insomma, un sorbetto di carne.

Classe 1982, studi al Liceo Scientifico, poi in ufficio tecnico per progettazioni meccaniche ma Stefano cerca altro, nel 2009 si iscrive ad Agraria a Parma. Nel 2012 si laurea con una tesi sulla chimica del gelato che verrà pubblicata sul “Journal of Diary Science“, la bibbia del settore. Stefano e l’essenza del gelato, niente additivi e semilavorati, ma nemmeno prodotti naturali come la farina di carrube che condiziona il risultato finale.

Insieme a Stefano c’è il fratello Massimo, 7 anni di meno, che cura immagine e comunicazione, il marchio ‘Ciacco’ è opera sua, a cui fa seguire tre parole ‘Gelato senz’altro’.

Gelato naturale sì ma dalle mille sfaccettature, Stefano sperimenta e ottiene risultati sorprendenti. A Milano i suoi coni vanno a ruba ma la sua sfida è cominciata nel febbraio 2013 quando viene fondato a Parma Ciacco, un laboratorio a vista, un menù dai gusti insoliti e incredibili. La volontà di innovare ha spinto Stefano ad instaurare un più stretto rapporto di collaborazione con l’Università di Parma, per analizzare le caratteristiche del gelato Ciacco.

E nel 2014 l’apertura in centro a Milano, nella famosa ‘via del Gusto’, cioè Via Spadari e l’anno dopo a Parma.

Nel 2016 Stefano diventa docente di un corso di approfondimento sul gelato presso il Master Comet di I livello dell’Università degli Studi di Parma, in Cultura, Organizzazione e Marketing dell’Enogastronomia Territoriale. Sempre nel 2016 inizia la collaborazione come docente con la Street Food Academy di Parma e nel 2017 come docente della Food Genius Academy di Milano.

La volontà di realizzare un gelato differente è accompagnata dalla scelta di utilizzare solo materie di prima qualità, molte con denominazione di origine (IGP, DOP), materie prime biologiche, fair trade, a km zero.

Nel 2018 Stefano partecipa al Congresso Identità Golose con la realizzazione di un gelato carneo e la preparazione di altri tre sorbetti in accompagnamento a tre differenti tagli di bollito.

La collaborazione con alcune prestigiose realtà locali ha portato Stefano a partecipare, come maestro gelatiere, ad alcune tra le più importanti fiere alimentari a livello internazionale come il Fancy Food di New York, Anuga a Colonia ed BellaVita Expo di Londra. E da lì il premio ambitissimo dei Tre Coni Gambero Rosso nel gennaio 2017 e 2018.

Tanta innovazione ma anche tanta tradizione e così naturalmente vanno per la maggiore i gusti classici, come il gelato Fiordilatte con crema di latte e panna della Valtellina, Nocciola a base di Gentile Trilobata Igp del Piemonte o la Crema del Miracolo, una crema di latte con infusione di grano antico tostato.

Insomma, la stagione del gelato sta per cominciare, se passate per Milano non resta che fare un giro da Ciacco.