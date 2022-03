Seriate, spazzatura abbandonata - BergamoNews

Seriate. Da qualche settimana sono stati denunciati diversi sacchi neri della spazzatura sulla passeggiata che si trova tra via Rovelli e la ferrovia dietro al quartiere Machiavelli. Non è la prima volta che cittadini del comune denunciano i rifiuti che vengono abbandonati, probabilmente durante la notte, in diverse zone delle città. La situazione potrebbe essere legata all’introduzione, dal mese di maggio, di nuovi sacchi per la raccolta differenziata dotati di microchip e quindi riconducibili al nucleo famigliare.