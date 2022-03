Rally prealpi orobiche: aperte le iscrizioni - BergamoNews

Inizia oggi, il l conto alla rovescia che porterà alla disputa della trentaseiesima edizione del “Rally Prealpi Orobiche” che l’Automobile Club Bergamo ha messo in calendario per il fine settimana del 23/24 aprile prossimo. La data odierna è quella indicata infatti per l’apertura delle iscrizioni, che si protrarrà fino a mercoledì 13 aprile, quando scadrà il termine ultimo per prendere parte alla manifestazione. Quella delle iscrizioni è la prima fase “operativa” del rally che sarà propedeutica alle altre che via via si susseguiranno portando la macchina organizzativa alla messa su strada della gara. Intanto l’Automobile Club Bergamo prosegue nella preparazione della manifestazione nelle sue operazioni preliminari che consistono soprattutto nella richiesta dei permessi e nella predisposizione dei piani operativi finalizzati a permettere ad ogni componente dello staff organizzativo di svolgere al meglio la sua mansione.

Nelle prossime tre settimane ci si prepara ad accogliere le richieste di partecipazione che, stando ai “rumors”, saranno parecchie da parte di equipaggi, bergamaschi e non, che si prenoteranno per avere un posto nell’elenco iscritti del prestigioso rally organizzato da Aci Bergamo.

Ciò anche perché la gara bergamasca darà la possibilità di transitare sulle prove speciali che sono state teatro delle scorse edizione del “Rally Aci Automobile Club Bergamo – via A. Maj 16, Bergamo – P.I. 00216410167 www.bergamo.aci.it Monza” ultima prova del campionato mondiale rally. Non a caso infatti lo slogan di questa edizione del “Rally Prealpi Orobiche” è proprio: sulle strade del mondiale. A questo punto non resta che aspettare l’elenco iscritti per scoprire i protagonisti di questa nuova edizione del “Rally Prealpi Orobiche” che dal 1977 catalizza l’attenzione degli appassionati bergamaschi e non solo.

Per ulteriori informazioni relative alla gara rimandiamo al sito

www.rallyprealpiorobiche.it