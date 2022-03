Nicola, bergamasco a Dnipro: "L'esercito russo spara sulla Croce rossa e i camion per i rifornimenti" - BergamoNews

Nicola B. imprenditore bergamasco di 46 anni vive in Ucraina, con la famiglia, da tre. A distanza di settimane dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, Nicola ci rivela di essere l’ultimo italiano rimasto in città e di occuparsi della coordinazione tra le varie associazioni per distribuire gli aiuti: “Sono stato ufficialmente incaricato dal sindaco per gestire gli aiuti sia di tipo fisico come prodotti di prima necessita sia quelli economici che arrivano dall’Italia, Francia, Svizzera e anche da un associazione californiana”.

I volontari raccolgono la merce in grandi magazzini e si interessano di provvedere alla distribuzione. Cercano nuovi alloggi che vanno da appartamenti sfitti a sottoscala riadattati, da centri sportivi a scantinati: “Ci stiamo dando da fare per poter accogliere e sfamare tutti. Abbiamo creato delle cucine in vecchi ristoranti o in centri sportivi, andiamo a cucinare li e poi distraiamo le monoporzioni”.

Dnipro è situata nel sud-est dell’Ucraina, a 230 km da Mariupol. La città, fortunatamente, non è stata ancora occupata dai russi e le attività commerciali sono quasi tutte aperte anche se gli spostamenti della gente sono limitati al minimo in quanto: “Le sirene possono suonare improvvisamente e in media ciò accade 3/4 volte al giorno per una durata variabile anche se solitamente molto lunga”.

Le strade per il momento, almeno a Dnipro, sono libere grazie alle fortificazioni erette fuori dal centro cittadino e i treni partono senza nessun problema: “Fino ad ora abbiamo accolto 13.700 persone che scappavano dalle zone sotto assedio e circa 2000 ogni giorno lasciano la città per raggiungere i confini europei. La gente, prevalentemente donne, bambini e anziani cerca di lasciare la città con ogni mezzo, se riusciamo organizziamo dei pullman per più famiglie o diamo loro i soldi per comprarsi un biglietto del treno”.

Inizialmente a Nicola era stato consigliato di lasciare il paese ma a causa dei possibili attacchi sulle strade che lo avrebbero condotto fuori dai confini Ucraini, lui e la sua famiglia hanno deciso di restare e aiutare il popolo che tre anni fa li aveva accolti.

“I soldi sono la cosa più veloce per aiutare in quanto qui le attività commerciali funzionano quasi tutte, la merce costa decisamente meno ed inoltre è più veloce reperirla. A differenza dei primi giorni in cui i supermercati erano vuoti, ora la situazione sembra essersi stabilizzata e i rifornimenti ci sono”. Certo distribuirli non è semplice, soprattutto se la città è in mano russa in quanto in quelle zone l’accesso è consentito solamente alla croce rossa Ucraina. La distribuzione del cibo e dei beni fisici è meno complicata in zone ancora sotto il controllo ucraino ma anche in questi casi non si può certo parlare di rischio zero: “I camion tornano ricoperti di fori di proiettile, ci sparano a vista, non risparmiano nemmeno croce rosse e corridoi umanitari“.

Un’altra difficoltà nel reperire gli aiuti è che spesso quelli che “arrivano dall’estero, per il 98% giungono fino alle frontiere ucraine dove vengono smistati dalle varie organizzazioni vicino al confine e spesso a noi, e alle città distanti parecchi chilometri arriva veramente poco. Adesso sono in contatto con alcune associazioni italiane per cercare di risolvere il problema. É facile superare l’Europa però poi dal confine a Dnipro ci sono ancora centinaia di chilometri. È come scaricare la merce al Brennero ma il punto d’arrivo è in Puglia, da quando passano le frontiere ci vogliono almeno 10-15 giorni affinché i prodotti giungano a noi”.

Nella giornata di martedì 22 marzo i russi hanno sganciato tre bombe dirette sulla città che però sono state distrutte dalla contraerea ucraina, anche se i pezzi che cadono dal cielo “sono grandi come lavatrici. Sempre negli scorsi giorni l’esercito ucraino è riuscito ad abbattere due caccia e un drone russo anche se loro, dopo il bombardamento dell’aeroporto, hanno distrutto anche una fabbrica e le linee ferroviarie di una stazione a circa 60km da Dnipro”.