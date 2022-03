LOOKUP aiuta le persone a vivere il mondo offline e lancia una nuova sfida in collaborazione con Atalanta e Despe - BergamoNews

Vi abbiamo già parlato dell’app LOOKUP (https://www.welookup.it/), nata dalla grandiosa idea del bergamasco Luca Panseri di trovare uno strumento che aiutasse le persone a vivere il mondo offline e a migliorare il proprio stile di vita, rimanendo lontani dalle distrazioni della tecnologia quando non è necessaria.

La missione di LOOKUP, infatti, è proprio quella di promuovere uno stile di vita sano e attivo e lo fa lanciando delle vere e proprie sfide alla sua community. Da qualche giorno è partita la terza challenge promossa in collaborazione con Despe (https://www.despe.com/), azienda di demolizioni di Torre de’ Roveri, che ha deciso di mettere in palio fantastici premi della Dea.

Per ribaltare le regole del gioco, a differenza delle prime due challenge, i premi vengono vinti dal 1°, dal 50° e dal 100° utente classificato che ricevono, rispettivamente, una maglia ufficiale dell’Atalanta, due biglietti della partita Atalanta B.C. – Hellas Verona di sabato 16 aprile e una borraccia firmata Atalanta.

Per maggiori informazioni sulla challenge: https://www.welookup.it/it/Product/Index/231

Per scaricare l’app: https://www.welookup.it/it/home/download/

Questa terza challenge è stata lanciata nuovamente da Atalanta, Despe e LOOKUP, in quanto le prime due sfide hanno ottenuto risultati che hanno superato le aspettative. Alla prima sfida, infatti, hanno partecipato 139 utenti che hanno generato 7 mesi e 18 giorni di tempo rimanendo lontani dallo smartphone, mentre alla seconda hanno partecipato 290 utenti che hanno accumulato 2 anni 1 mese e 7 giorni di tempo con gli occhi lontani dagli smartphone.

Despe non è l’unica azienda che ha stretto una partnership con LOOKUP. Sull’app bergamasca saranno presto disponibili nuove sfide lanciate in collaborazione con altre realtà. LOOKUP, infatti, offre alle aziende l’opportunità di sviluppare il proprio impegno sostenibile e dimostrare la propria Corporate Social Responsibility, in quanto promuove uno stile di vita sano e attivo in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Quindi, se anche tu vuoi migliorare la qualità del tuo tempo offline, non ti resta che lanciare la sfida di LOOKUP ai tuoi amici, magari al prossimo aperitivo o cena in compagnia. Scaricate l’app (https://www.welookup.it/it/home/download/) e sfidatevi a chi tiene lo sguardo lontano dallo smartphone per il maggiore tempo possibile. E poi, magari, approfittate insieme dei premi che LOOKUP vi regala per vivere esperienze offline indimenticabili.

LOOKUP è una startup bergamasca a vocazione sociale che ha ottenuto il patrocinio dal Comune di Bergamo e attiva iniziative con diversi partner, come Red Bull, Atalanta, Cicero Experience e SOSPediatra, ma collabora anche con partner che supportano progetti sostenibili, come Biofarm e That’s Vapore.

L’app e il sito web di LOOKUP sono stati sviluppati da VALEO.it (https://www.valeo.it/), web agency di Bergamo specializzata nello sviluppo di soluzioni di business digitale: siti internet ed e-commerce, app, software aziendali e strategie di digital marketing.