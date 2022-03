Le volate Champions con Gasp in panchina: rimonte ed exploit, ma oggi è più di un'impresa - BergamoNews

Ma l’Atalanta può ancora pensare di arrivare in Champions League oppure l’unico modo per tornare nella competizione più prestigiosa è vincere l’Europa League? Mentre per l’Europa il ragionamento dovrebbe essere meno complicato.

E poi: 51 punti, cioè quelli conquistati finora dai nerazzurri, vi sembrano pochi o adeguati alle possibilità della squadra, se consideriamo la lunga serie di infortuni e quindi la ripetuta indisponibilità di giocatori fondamentali?

Proviamo a confrontare il rendimento attuale con i precedenti campionati della gestione Gasperini.

Scopriamo allora che quota 51 è ben lontana dai 60 punti della stagione 2019-20, massimo risultato conseguito negli ultimi sei campionati. Anche dai 58 punti della scorsa stagione e parliamo di due annate calcistiche in cui l’Atalanta ha concluso al terzo posto. Sta andando peggio anche della prima gestione Gasp, stagione 2016-17, quando l’Atalanta aveva 55 punti.

In due occasioni però i nerazzurri sono stati sotto a questo campionato: nel 2017-18, con 44 punti dopo 29 partite (ed erano settimi) hanno finito a quota 60, restando al settimo posto. Invece c’è da registrare l’exploit della stagione 2018-19, quando dai 48 punti dopo 29 partite, che anche allora valevano il quinto posto, l’Atalanta ha terminato a 69 e perciò al terzo posto, alla pari (ma davanti) all’Inter.

La strada potrebbe essere allora quella: conquistare 21 punti nelle ultime nove partite per arrivare a quota 72, ma non è detto che la Juve, attualmente quarta a 56, rallenti e si prenda solo 16 punti, almeno per arrivare alla pari. Perciò l’impresa è molto dura, considerando che in quella stagione 2018-19 Zapata fu il secondo cannoniere del campionato (dietro a Quagliarella 26) con 23 gol, Ilicic ne segnò 12, Gomez 7.

Anche nello scorso torneo l’Atalanta ha piazzato un finale di 20 punti, però era già terza dopo 29 partite ed ha concluso al terzo posto, salendo da 58 a 78 punti assieme alla Juve (quarta con lo stesso punteggio). Insomma, la volata è complicata anche perché davanti alla Dea stavolta ci sono quattro squadre abbastanza staccate: dopo 29 partite, Milan 63, Napoli e Inter 60, Juventus 56, Atalanta 51, Lazio 49, Roma 48.

Se guardiamo al piazzamento, sarebbe stata buona la rimonta dal sesto al quarto posto nella stagione 2016-17, ma allora solo le prime tre andavano in Champions. Così l’Atalanta settima nel 2017-18 è rimasta settima alla fine, mentre negli ultimi tre campionati era già al terzo posto dopo 29 partite e l’ha mantenuto anche al traguardo.

Vediamo, nel dettaglio, le varie classifiche dopo 29 partite.

Stagione 2020-21: Inter 68, Milan 60, ATALANTA 58, Napoli e Juve 56, Lazio 52, Roma 51. Finale: Inter 91, Milan 79, ATALANTA 78, Juventus 78, Napoli 77, Lazio 68, Roma (e Sassuolo) 62.

Stagione 2019-20: Juventus 72, Lazio 68, Inter 64, ATALANTA 60, Roma 48, Napoli 45, Milan 43. Finale: Juve 83, Inter 82, ATALANTA 78, Lazio 78, Roma 70, Milan 66, Napoli 62.

Stagione 2018-19: Juventus 78, Napoli 63, Inter 53, Milan 51, ATALANTA e Lazio 48, Roma 47. Finale: Juve 99, Napoli 79, ATALANTA 69, Inter 69, Milan 68, Roma 66, Torino 63.

Stagione 2017-18: Juventus 75, Napoli 73, Roma 59, Inter 55, Lazio 54, Milan 50, ATALANTA e Sampdoria 44. Finale Juve 95, Napoli 91, Roma 77, Inter e Lazio 72, Milan 64, ATALANTA 60.

Stagione 2016-17: Juventus 73, Roma 65, Napoli 63, Lazio 57, Inter e ATALANTA 55, Milan 53. Finale: Juve 91, Roma 87, Napoli 86, ATALANTA 72, Lazio 70, Milan 63, Inter 62.