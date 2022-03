Lal, 16 anni: dalla Turchia a Bergamo per imparare l'italiano - BergamoNews

È iniziata a gennaio l’avventura di Lal Ongun, studentessa turca di sedici anni che ha deciso di apprendere la nostra lingua all’I.S.I.S. Giulio Natta, vivendo con una famiglia bergamasca. La ragazza partecipa al programma ospitalità di WEP, l’organizzazione internazionale che si occupa di scambi culturali e linguistici nel mondo.

Lal, che ha scelto l’Italia per vivere un’esperienza di formazione all’estero, racconta: “Ho scelto l’Italia perché volevo guardare da vicino il sistema scolastico per decidere in quale università studiare e per migliorare il mio italiano. La mia famiglia ospitante è davvero comprensiva, disponibile e piena di amore. Sto studiando all’ISIS Giulio Natta. Amo molto i miei compagni di classe, i quali mi aiutano molto in questioni come socializzare e migliorare ulteriormente la lingua italiana”.

Il progetto ospitalità di WEP prevede la possibilità, per uno studente straniero, di soggiornare nel nostro Paese sino ad un anno, allo scopo di imparare, frequentando regolarmente un istituto superiore, la lingua italiana e vivendo a stretto contatto con una famiglia del posto.

Accogliere uno studente straniero nella propria famiglia significa, oltre ad offrire a lui o a lei un’opportunità di crescita, regalare a tutti i membri della casa la possibilità di fare un viaggio alla riscoperta del proprio quotidiano, delle tradizioni italiane e del proprio modo di vita.