La Nazionale, Turandot o Letters to Juliet? La tv del 24 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 24 marzo RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Italia e Macedonia del Nord, valida per i playoff delle Qualificazioni alla Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Amore criminale”, condotto da Veronica Pivetti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Canale5 alle 21.40 proporrà una nuova puntata de “Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Unfaithful – L’amore infedele”; su Italia1 alle 21.15 “Tata Matilda e il grande botto”; su Rai4 alle 21.20 “Millennium – Uomini che odiano le donne”; su La7D alle 21.30 “La seconda volta non si scorda mai”; su La5 alle 21.05 “Letters to Juliet”; su Iris alle 20.55 “Assassins” e su Italia2 alle 21.10 “Rise of the legend – La nascita della leggenda”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Turandot” di Giacomo Puccini. Dramma lirico in tre atti e cinque quadri. Libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni. Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma, con la partecipazione della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma. Direttrice Oksana Lyniv, regia di Ai Weiwei.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 20.25 la diretta de “L’isola dei famosi”.

