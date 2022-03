Guerra in Ucraina: confronto fra Misiani e don Renato Sacco - BergamoNews

Bergamo. Continua il dialogo e la riflessione della rassegna Molte fedi sotto lo stesso cielo sull’attuale conflitto in Ucraina e sulle risonanze che continua ad avere anche nel nostro Paese. Venerdì 25 marzo alle 20.45 dialogheranno Antonio Misiani, senatore e responsabile Economia e Finanze del Partito Democratico, e don Renato Sacco, già coordinatore di Pax Christi, per comprendere le questioni in gioco nella recente approvazione a larghissima maggioranza dell’ordine del giorno proposto dalla Lega che impegna il Governo all’aumento delle spese militare fino al 2% del PIL. Una decisione che ha fatto discutere ampie frange del mondo cattolico.

“Ogni giorno l’Italia spende 68 milioni di euro per la difesa e le armi – dichiara Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo -. Tra non molto, i milioni al giorno, saranno 104. Il testo approvato e sottoscritto dai parlamentari del Partito Democratico, di Forza Italia, di Italia dei Valori, del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia mi ha molto colpito. Un fenomeno che non ha riguardato solo l’Italia. Nelle ultime settimane la Germania ha raddoppiato il bilancio per la spesa militare, lo stesso ha fatto la Francia. Perfino la Svezia, paese storicamente neutrale ha detto di voler raggiungere i livelli suggeriti dalla NATO. Scelte che chiedono discernimento e l’impegno di entrare dentro la complessità delle questioni in gioco. E sarà proprio questo l’obiettivo: cercare di approfondire le variabili in gioco e le domande che hanno portato a questa situazione. E se l’aumento delle armi in circolazione sulla terra porta con sé più sicurezza e più pace. Perché resta in molti di noi la consapevolezza che i 59 conflitti armati in corso oggi con il loro carico di devastazione pagato dai più poveri devono portare al disarmo”.

L’incontro sarà visibile sulla pagina Facebook e il canale Youtube di Molte fedi sotto lo stesso cielo e delle Acli Lombardia.