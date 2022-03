Guerra in Ucraina: come possiamo aiutare? Rispondono gli esperti di accoglienza e missioni umanitarie - BergamoNews

Da oltre un mese l’Ucraina è sotto assedio da parte delle forze russe e mentre in patria continuano a resistere strenuamente nel resto del mondo ci si interroga: come possiamo aiutare?

Una domanda che tutti ci siamo posti e che, a volte, si scontra con l’incertezza di quale sia il modo migliore.

Donare beni di prima necessità è un modo efficace per farlo? Arriveranno a destinazione?

Per fugare questi dubbi l’associazione di volontariato Sguazzi, in collaborazione con la cooperativa sociale Pugno Aperto, ha organizzato un incontro informativo all’oratorio di Urgnano: l’appuntamento è per sabato 26 marzo dalle 17 alle 19 in via Roma 62 (capienza massima 50 persone, obbligo di Green Pass, gradita la prenotazione all’indirizzo info@sguazzi.org).

Durante la serata, che sarà anche trasmessa in diretta Facebook sulla pagina di Sguazzi prenderanno la parola gli esperti di accoglienza profughi di Pugno Aperto ed Andrea Ciocca, che ha vissuto la guerra in prima persona prestando il suo servizio come logista e coordinatore per missioni umanitarie in giro per il mondo per 10 anni.

“Noi di Sguazzi stiamo organizzando una rete di soccorso per offrire a queste persone un’assistenza essenziale ed immediata – spiegano – Stiamo aprendo un punto d’ascolto e organizzando una concreta rete di supporto, composta da persone madrelingua che parlano ucraino e russo. Vogliamo fornire ai profughi di guerra un immediato cuscinetto linguistico/culturale e contribuire a diminuire il loro già incommensurabile trauma. Oltre a questa urgente prima assistenza, stiamo creando un supporto psicologico e medico: questa infrastruttura è in realizzazione a partire dal progetto ‘Comunità della salute’ che Sguazzi ha attuato durante la crisi di Covid e che stiamo rapidamente espandendo”.