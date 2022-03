Grecia, Spagna, Portogallo ma anche Madagascar e Maldive le mete più richieste - BergamoNews

Dopo due anni di pandemia, si può tornare a parlare di viaggi e vacanze e noi lo facciamo con Glauco Auteri, general manager di Roncalli Viaggi: “Finalmente, dopo un periodo davvero difficile sia per il settore che per i cittadini. Le disposizioni di legge ora ci consentono di partire, anche perché sono scomparsi gli elenchi dei Paesi cosiddetti proibiti. Possiamo muoverci in libertà”. Freddo alle spalle e situazioni internazionali difficili alle spalle: “Direi di sì. Saremo finalmente liberi di viaggiare, dimenticandoci di green pass e tamponi, seppur con tutti gli accorgimenti del caso. Crollano le restrizioni, anche se è sempre bene farsi consigliare da un agente di viaggio le regole da considerare a seconda della nazione che si è scelti di visitare”. E quali le mete più consigliate? “Il calendario gioca a favore di chi ha voglia di evadere, da Pasqua fino al ponte del 2 giugno. Quelle più richieste sono quelle a medio raggio, preferibilmente l’Europa, anche se il sogno di andare lontano è molto concreto. Quello che è importante è essere sempre assistiti. Roncalli Viaggi è riconosciuta sul territorio bergamasco, da anni, proprio per essere sempre vicino al cliente nella scelta, del viaggio che si ha intenzione di intraprendere”.