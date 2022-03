"Flop Secret", nel romanzo d'esordio di Matteo Castellucci lo 007 si scopre campione di comicità - BergamoNews

Bergamo. Diciamolo subito, a scanso di equivoci: Francesco Barbarossa non è il nuovo James Bond. Se non altro perché lui l’agente segreto non è nemmeno così sicuro di volerlo e riuscirlo a fare.

Ma in tempi di spending review capita anche che un giovane agente con la battuta sempre pronta venga spedito a Berlino come componente della scorta diplomatica al G7, ritrovandosi catapultato nel bel mezzo di un intrigo internazionale che si palesa all’interno di equilibri geopolitici non così lontani dalla realtà attuale.

Lui è l’atipico protagonista di “Flop Secret”, il romanzo d’esordio di Matteo Castellucci, 26enne giornalista bergamasco che collabora con il programma Generazione Europa di SkyTg24 e scrive di Esteri per Linkiesta.it: edito da Paesi Edizioni, sarà disponibile nelle librerie e negli store online a partire da giovedì 24 marzo. Sabato 2 aprile alle 17 alla libreria Incrocio Quarenghi di Bergamo, invece, la presentazione in città.

Una genesi veloce quella del suo primo lavoro letterario, nato in un periodo di transizione lavorativa, e vincitore dell’edizione 2021 del concorso letterario INTRIGO, lanciato dalla casa editrice Paesi Edizioni con la volontà di promuovere nuovi nomi nel contesto nazionale: “All’inizio della scorsa estate ero sostanzialmente disoccupato e avendo saputo di questa opportunità mi sono detto ‘Perchè non provarci?’ – spiega Castellucci – Io stesso non ci avrei mai scommesso, perché già in passato assecondando la mia passione per la scrittura creativa e per libri e film di spionaggio avevo iniziato ad abbozzare qualcosa. Invece avere una scadenza ben precisa mi ha aiutato ad essere più costante: il risultato è una spy story raccontata tramite la lente distorta dell’ironia, un tratto che mi accomuna molto con l’insolito protagonista”.

Non il solo elemento autobiografico: “Qualcosa di mio c’è, anche solo nelle città che tocca il racconto – continua Castellucci – La base operativa a Roma, l’inizio dell’avventura a Berlino, Parigi, Londra, un piccolo spin-off scozzese: tutti luoghi che da turista o studente Erasmus ho bazzicato. Molte battute, poi, le ho riciclate dalla vita vera: tornando all’ironia con la quale Barbarossa affronta la vita, è un tratto molto bergamasco a mio avviso. Anche nelle situazioni più tese abbiamo la capacità di non prenderci troppo sul serio e sdrammatizzare: lo fa anche chi salva vite ogni giorno, imprese sicuramente più ardue della scrittura di un romanzo”.

Un’ironia a volte un po’ cinica, ma che trova spesso un riscontro nel mondo reale, che da giornalista concentrato principalmente su fatti esteri Castellucci conosce molto bene. Capita quindi che Barbarossa, invitato da un collega a controllare che il ristorante nel quale si appresta a pranzare non sia frequentato da spie russe, replichi: “Ci mancherebbe, non digerisco il polonio. In questa stagione, poi…”.

Una volta fiondato sul campo dal suo polveroso ufficio, l’agente Barbarossa finisce improvvisamente in prima linea nello scontro tra Russia e Occidente e travolto da movimenti populisti, dovendo sventare un pericoloso complotto internazionale mentre prova a preservare la propria integrità fisica, tra avvelenamenti e il pestaggio di un gruppo di Gilet Gialli: una spia lontana dai canoni tradizionali dell’eroe dalle innumerevoli abilità e circondato da belle donne, ma capace di conquistare per la sua spiccata simpatia e genuinità.