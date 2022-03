Boomerang, cover band dei Pooh, in concerto per sostenere Fondazione Artet - BergamoNews

Fondazione ARTET presenta il concerto di beneficenza “La musica nel sangue”. I Boomerang, tribute band dei Pooh, si esibiranno martedì 29 marzo alle 20:45 al Cineteatro Gavazzeni di Seriate (via Marconi, 40) per raccogliere fondi a sostegno della onlus bergamasca che svolge attività di ricerca scientifica nel campo delle relazioni tra trombosi, emostasi e tumori.

L’evento ha il patrocinio di Soroptimist International Club Bergamo ed il contributo di Gewiss e Siad.

I Boomerang sono una delle cover band ufficiali dei Pooh in Italia, nonché l’unica nella Bergamasca. La band nasce intorno al 1985 e ad oggi ha oltre mille concerti all’attivo. Dal 2021 la formazione vede Pietro Carrara alla batteria, percussioni e voce, Dario Marcandelli alle chitarre e cori, Tony Uttilla al basso, chitarra e voce, Damiano Valoti alle tastiere e voce e Claudio Zavaritt alle tastiere e voce.

Roberta Sestini, Presidente Fondazione ARTET: “Gli anni appena trascorsi ci hanno messi a dura prova. È con la stessa tenacia, determinazione e convinzione con cui i Boomerang hanno comunque tenuto acceso il ‘motore’ della musica, che Fondazione ARTET fa ricerca. E lo fa grazie al sostegno di tutti coloro che hanno fiducia nei progetti nei quali siamo quotidianamente impegnati, per cercare di migliorare la vita dei tanti pazienti fragili che necessitano di terapie anticoagulanti, antitrombotiche e antitumorali. Invitiamo tutti a partecipare ad una serata di grande musica. Una musica che fa bene allo spirito e alla ricerca”.

Per accedere al concerto è obbligatorio il Green Pass rafforzato e la mascherina di tipo ffp2. Sono esclusi da tale obbligo gli ospiti sotto i 12 anni di età e i soggetti esenti.

Per i biglietti, www.bitly.com/artet

FONDAZIONE ARTET

Nata nel 2018 da un’idea di Roberta Sestini (Presidente), Giovanna Bosatelli (Vicepresidente) ed Anna Falanga (Direttore scientifico), la Fondazione ARTET intende promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle relazioni fra trombosi, emostasi e tumori e sviluppare conoscenze scientifiche innovative da mettere al servizio dei pazienti e della società.

Dalla collaborazione tra ricercatori di discipline quali ematologia, oncologia, immunologia, biologia, farmacologia e biochimica, necessaria per migliorare la qualità della ricerca, prende le mosse l’impegno di Fondazione ARTET. Impegno che va oltre la ricerca scientifica, che si concretizza nel sostegno ai pazienti, nell’informazione a pazienti e familiari, nell’organizzazione di eventi per coinvolgere la società attraverso un’informazione completa e rigorosa e nella promozione della raccolta fondi, fondamentale per lo svolgimento e l’avanzamento della ricerca, la sua diffusione in ambito scientifico e la realizzazione di iniziative e progetti divulgativi.

Tra i progetti che la Fondazione sta sostenendo nella lotta al Covdi-19 – oltre ad EmoCovid19 sulla coagulazione del sangue in pazienti affetti da Coronavirus – ricordiamo anche quello relativo all’utilizzo del plasma iperimmune. Sempre più evidenze stanno infatti mostrando che l’uso del plasma dei pazienti convalescenti da Covid-19, se infuso in pazienti critici affetti da questa infezione, determinerebbe un rapido miglioramento delle loro condizioni.

La strada da fare è ancora molta e la ricerca può avanzare anche grazie al sostegno di tutti.

Informazioni sul sito https://www.fondazioneartet.it