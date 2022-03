A Zanica, Treviglio e Albino hub solidali per l'Ucraina: dove, come e quali materiali consegnare - BergamoNews

Sono entrati in funzione da qualche giorno i tre hub della rete creata dalla Provincia di Bergamo per la raccolta degli aiuti umanitari da inviare in Ucraina.

In tutti e tre i centri si può consegnare il materiale soltanto su appuntamento.

A Zanica, al Palazanica di via Padergnone, si consegna il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Il numero da contattare è il 334.6568.303. Chi vuole dare una mano a Treviglio può farlo recandosi nella sede di via Palazzo 29. Il numero è il seguente: 335.7595656. Ad Albino, invece, la sede è in via Partigiani 2. Si può prenotare chiamando lo 035.759992, o scrivendo all’indirizzo mail segreteriaoperativa@albino.it

La Provincia ha anche attivato una segreteria per dare informazioni utili a cittadini e associazioni: telefono 035.387283, emergenzaucraina@provincia.bergamo.it

La lista dei materiali

Cibo a lunga conservazione: barrette proteiche, cacao solubile, caffè solubile, cibo per la prima infanzia in genere, frutta secca sgusciata e confezionata, latte in polvere, legumi in scatola (ceci, fagioli, lenticchie, mais)marmellata e cioccolata, merendine, biscotti, omogeneizzati, orzo, pasta, polenta, riso, salsa di pomodoro, snack e barrette dolci con cioccolato, tonno e carne in scatola, zucchero.

Prodotti igienici: assorbenti, detersivi per l’igiene della casa, guanti in lattice, pannolini per adulti, pannolini per neonati, salviettine umidificate, saponette.

Materiale sanitario: bende, carrozzine, cerotti, cotone idrofilo, deambulatori, disinfettanti, farmaci emostatici, garze, siringhe di diverse dimensioni, stampelle.

Apparecchi elettrici e altro materiale: biancheria intima nuova (donna, uomo, bambini), coperte, frontalini (torcia frontale), passeggini, piatti, bicchieri, posate, tovaglioli usa e getta, pile, power bank, torce elettriche