Ultima fermata, Orgoglio e pregiudizio o Into the woods? La tv del 23 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 23 marzo su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Assassinio sull’Orient Express”.

Hercule Poirot, rinomato investigatore belga, cerca di far luce sull’assassinio di un ricco americano sull’Orient Express, il treno più famoso del mondo. Tra eccentrici passeggeri e situazioni al limite, scoprirà che a bordo del convoglio nessuno è chi dice di essere.

Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione della fiction “Volevo fare la Rockstar”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Non è tardi” e “Il bivio”.

Nel primo, Olivia vuole riconquistare Francesco, ma non ha fatto i conti con Silvia, la sua nuova fiamma. Se Eros sembra preso dalla vita universitaria e dal flirt con Fabio, le gemelle hanno occhi solo per Nice. Sola, e con il cuore a pezzi, Olivia decide che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Non può immaginare che si troverà ad affrontare una duplice sfida.

Nel secondo, i traumi del passato destabilizzano la neo studentessa Olli, che cerca di stringere i denti e andare avanti, pur scontrandosi con la nuova prof. di italiano: Silvia. Le gemelle, sempre più dalla parte di Nice, evadono le punizioni e gli insegnamenti di Olli, che si troverà in aperto conflitto anche con la neo nonna. Intanto, pur ostacolato da Antonio, prosegue l’idillio tra Eros e Fabio, mentre Francesco sembra in pericolo.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.40 debutterà “Ultima fermata”, condotto da Simona Ventura. Al centro del programma, prodotto da Fascino Pgt, l’amore di alcune coppie alle prese con disguidi, malcontenti e vere e proprie crisi. I protagonisti, infatti, concedono alle proprie relazioni l’ultima chance appunto per capire se proseguire insieme o dividere le loro strade per sempre.

Italia1 alle 21.15 trasmetterà “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Bent – Polizia criminale”; su La7D alle 21.30 “Il buongiorno del mattino”; su La5 alle 21.05 “Orgoglio e pregiudizio” e su Iris alle 20.55 “Into the woods”.

Su Rai5 alle 21.05 andrà in scena “Le nozze di Figaro” di Mozart nell’allestimento del 1979 firmato da Antoine Vitez con la direzione musicale di Riccardo Muti. Nel cast Thomas Allen, Margaret Marshall, Helen – Donath, James Morris, Rohangiz Yachmi, Nucci Condò, Enzo Dara. Regia tv di Dino B. Partesano.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra alle 20.25 la diretta de “L’isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball Z: la vendetta divina”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset