Torna l'auditorium digitale - BergamoNews

Dopo il successo dell’edizione zero, tornano gli appuntamenti di «A scuola di attualità», il format con cui iSchool apre le sue porte ospitando nell’Auditorium digitale menti brillanti specializzate su temi di forte impatto sociale e culturale. Gli incontri, aperti a tutti, si terranno in digitale, generando uno scambio di conoscenze e nuove riflessioni.

Primo appuntamento, giovedì 24 marzo alle ore 09.50, con Elio Biffi, musicista eclettico noto al grande pubblico come membro dei Pinguini Tattici Nucleari, che terrà una lezione concerto sull’Antologia di Spoon River del poeta statunitense Edgard Lee Masters e la trasposizione in musica ad opera di Fabrizio De Andrè nell’album Non al denaro, non all’amore né al cielo. In un clima intimo e introspettivo di sole tastiera e voce, Elio Biffi leggerà un estratto delle poesie di Lee Masters e spiegherà il modo in cui il cantautore genovese diede nuova vita al letterato americano.

«Apriamo questa nuova edizione di “A scuola di attualità” con un giovane artista che ha conquistando l’Italia insieme al suo gruppo musicale. Elio Biffi rappresenta un esempio di passione e tenacia nell’inseguire i propri sogni e coltivare le proprie passioni, portando sul palco dell’Auditorium digitale un’interpretazione profonda di una pietra miliare nella storia della musica italiana» – sottolinea Valentina Fibbi, titolare insieme a Francesco Malcangi di iSchool, ricordando che gli incontri saranno aperti a tutti in modalità a distanza con Microsoft Teams – «Da sempre in iSchool cerchiamo nuovi modi per ridurre le distanze fisiche e creare spazi aperti di condivisione. Grazie a questi appuntamenti sperimentiamo nuove modalità di formazione e relazione con l’obiettivo di coinvolgere e informare. Insieme a ospiti di valore, ci impegniamo a costruire una didattica diversa rispetto al passato: sempre più stimolante, creativa e formativa».

Per iscriversi, consultare il sito high.ischool.bg.it sezione esperienze/auditorium digitale (link: https://high.ischool.bg.it/auditorium-digitale/programma-2022/)