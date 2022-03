Sport in Costituzione, Gallone: "È bene primario, sistema di benessere e integrazione" - BergamoNews

Intervenendo in Aula in discussione generale sul Ddl che inserisce lo sport in Costituzione, martedì 22 marzo, la senatrice Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, ha dichiarato: “In un tempo in cui le giornate sono dense di preoccupazioni e di pensieri cupi oggi è un giorno bello, perché lo sport sarà tutelato dalla Costituzione per il bene primario che è. Lo abbiamo fatto con l’ambiente, e oggi lo facciamo con lo sport, un percorso che Forza Italia ha condiviso con Giusy Versace. Lo sport è il sistema più incredibile di benessere, comunicazione, integrazione ed educazione. E da insegnante provo grande tristezza quando la scuola, a volte mettendo i bastoni tra le ruote ai ragazzi, non comprende che la convivenza tra attività sportiva anche agonistica e impegno scolastico diventano un potenziamento dell’impegno in tutte le discipline sportive e di istruzione. Lo sport è terapeutico per ogni patologia fisica e psichica. Per questo noi lavoreremo anche affinché i medici di base possano prescrivere l’attività sportiva come terapia prevedendo esenzioni per i corsi specifici nelle palestre sportive. Lo sport infine è inclusione per tanti giovani che si trovano ai margini della società e che riescono a esprimere le loro potenzialità grazie ad associazioni di volontariato. Penso in particolare all’associazione “La Passione di Yara”, fondata da Maura e Fulvio Gambirasio, che hanno perso tragicamente la loro figlia, ma che hanno saputo trasformare il loro immenso dolore in una azione di crescita sana per tanti ragazzi. Dunque, è giusto che la Costituzione tuteli lo sport, perché la “sportività” è il valore che dovrebbe stare alla base di ogni azione umana”.