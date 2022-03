Scuola, tornano a salire leggermente le classi in quarantena: 28 nell'ultima settimana - BergamoNews

Sono 28 le classi messe in quarantena in provincia di Bergamo dal 14 al 20 marzo: un dato leggermente in continuo aumento rispetto alle ultime due rilevazioni, quando era stato di 12 (28 febbraio-6 marzo) e 20 (7-13 marzo).

A fronte di 4.193 tamponi effettuati, sono stati 736 i positivi tra studenti e personale scolastico: numeri che non si vedevano dall’ultima settimana di febbraio.

Sono 11 le classi della secondaria di secondo grado costrette alla quarantena, 10 della secondaria di primo grado, 4 della primaria e 3 tra infanzia e nido.