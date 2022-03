Primato Atalanta, 18 calciatori diversi in gol in Serie A: è record! - BergamoNews

Cinquantuno sono i punti ottenuti dall’Atalanta in campionato. Cinquantuno come le reti messe a segno finora in Serie A nelle ventinove partite disputate. Considerando i numeri delle avversarie non sono tanti e rispetto alle stagioni passate in cui i nerazzurri lottavano per il primato mancano 17 gol. Un anno fa dopo 29 giornate la Dea aveva timbrato il tabellino dei marcatori 68 volte.

Per gli amanti delle statistiche la curiosità riguarda però il numero dei giocatori che hanno messo a referto il proprio nome: sono addirittura diciotto. Diciotto calciatori diversi della rosa di Gasperini hanno fatto esultare il popolo bergamasco. Nessuno ha fatto meglio.

Un primato che racconta la situazione degli orobici, una formazione falcidiata dagli infortuni che ha saputo trovare delle alternative di valore ai titolari dando spazi a tanti uomini diversi. Spesso chi è stato chiamato in causa da Gasperini, il vero stratega nella gestione del gruppo, ha risposto presente ed è riuscito a incidere sul risultato andando in rete.

L’ultimo di una lunga serie il gioiellino classe 2003 Moustapha Cissè. Il ragazzo guineano arrivato in nerazzurro a gennaio per essere aggregato alla Primavera di Brambilla ha stregato il Gasp convincendolo a puntare su di lui nella trasferta di Bologna. Vista l’emergenza in attacco è stato inserito a poco più di mezz’ora dalla fine del match riuscendo a siglare un gol vittoria decisivo per la conquista dei tre punti.

Prima di lui a febbraio era stato Palomino con il suo gol al Cagliari a far salire il conto dei marcatori diversi a quota diciassette. Un record per la squadra del tecnico di Grugliasco, a testimonianza che anche cambiando gli interpreti il modello di gioco propositivo dell’Atalanta non viene rivoluzionato e permette a tanti calciatori di farsi trovare in area di rigore per segnare.

Se pensiamo che diversi uomini importanti non hanno ancora esultato per il primo gol stagionale, possiamo dire che a nove partite dal termine del campionato il record di diciotto marcatori diversi può essere ancora migliorato. Punti fermi dello scacchiere tattico bergamasco come Boga e Hateboer sono alla ricerca della prima gioia, così come Djmsiti e Pezzella. A questi si aggiunge l’altro nuovo arrivato, l’attaccante Mihaila che si sta ambientando a Zingonia.

Il rientro di Zapata dall’infortunio, previsto per metà aprile, gli darà la chance di mettere nel mirino l’obiettivo doppia cifra. Sia lui che Pasalic sono arrivati a nove reti in campionato e in questo finale di stagione proveranno a trascinare l’Atalanta con i loro gol.