Parre, brucia il tetto di un'abitazione in via Provinciale - BergamoNews

Parre. In fiamme il tetto di un’abitazione a Parre, in via provinciale.

Intorno alle 9.30 di mercoledì mattina i vigili del fuoco volontari di Gazzaniga sono stati allertati e sono intervenuti per domare le fiamme. Circa 30 metri quadrati di tetto sono stati danneggiati dal rogo, ma fortunatamente le fiamme sono state prontamente spente e non si sono propagate al resto della copertura. Nessuno è rimasto ferito.