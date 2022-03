L’Unibg torna in presenza e sostiene con borse di studio studenti e ricercatori ucraini - BergamoNews

Bergamo. “Due sedute significative per il futuro dell’Università, che non può prescindere dallo scenario attuale. Con il parere favorevole di Senato e Consiglio di amministrazione, l’ateneo di Bergamo ha riconfermato il proprio impegno a favore di studenti, ricercatori e docenti in fuga dalle zone di guerra in Ucraina senza allentare l’attenzione sull’altra emergenza, quella pandemica che nella sua fase finale, dal 1° aprile, vedrà la modalità doppia per il ritorno in aula della comunità accademica. Grazie a uno scrupoloso piano organizzativo, la totalità degli iscritti potrà tornare a vivere i nostri campus senza rinunciare alla sicurezza. Le sedute hanno anche affrontato temi strategici, di potenziamento del personale amministrativo e di sviluppo dei progetti immobiliari.”

Con queste parole il rettore Sergio Cavalieri commenta le tematiche prese collegialmente in esame nelle riunioni del 21 e 22 marzo 2022 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Bergamo.

SOSTEGNO AI RIFUGIATI UCRAINI

Condividendo l’invito della CRUI e della Ministra dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa, l’Università di Bergamo, membro della Rete delle Università italiane per la Pace, ha deciso di intraprendere iniziative di sostegno alle studentesse e agli studenti ucraini e anche ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori ucraini. Sarà quindi formalizzato nei prossimi giorni da parte del Rettore l’avviso per l’assegnazione di 10 borse di studio e contratti (4 borse per studenti, della durata di sei mesi e a tassazione zero, e 6 borse trimestrali, eventualmente prorogabili, per il personale accademico).

GESTIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 1° APRILE



A partire dal 1° aprile 2022, con il cessare dello stato di emergenza, le strutture dell’Università di Bergamo torneranno al 100% della loro capienza. Non sarà comunque allentata l’attenzione alle regole di comportamento che tutta la comunità dovrà rispettare per evitare possibili contagi nel rispetto dei principi di prudenza ma anche di promozione della piena partecipazione alle attività accademiche.

Gli studenti avranno la possibilità di seguire le lezioni anche a distanza, con la visione possibile per i 15 giorni successivi alla data della lezione.

Gli esami di laurea triennale continueranno a essere svolti senza la discussione in presenza mentre gli esami di laurea magistrale saranno svolti in presenza.

Tutte in presenza le cerimonie di proclamazione dei laureati.

INSERIMENTO DI NUOVO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO



Il comparto amministrativo si arricchirà di nuove figure professionali per far fronte all’importante percorso di crescita registrato dall’Ateneo nel corso degli ultimi anni e in considerazione delle opportunità correlate al PNRR.

I nuovi bandi di concorso riguarderanno le posizioni di dirigente a tempo determinato, per tre anni, per l’area Ricerca e terza missione, tre tecnologi della ricerca a supporto della presentazione di progetti europei e 16 posizioni di categoria C e D rispettivamente per personale diplomato e laureato da inserire nell’organizzazione.

ACQUISIZIONE DI VIA STATUTO E APPROVAZIONE DELL’ITER MONTELUNGO

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato ulteriori atti rivolti a concretizzare i progetti di investimento in atto; in particolare prende forma l’acquisto dell’ex caserma della Guardia di Finanza di via Statuto e proseguono le operazioni relative al compendio Montelungo-Colleoni finalizzate alla riqualificazione dell’area.

Nell’edificio di via Statuto troverà sede il polo giuridico dell’Ateneo orobico, con aule, sale studio, uffici per i docenti e personale, oltre che una residenza universitaria con circa 200 posti e un centro sportivo. Quest’ultimo permetterà di estendere le attività del CUS anche alla città di Bergamo, e si aggiunge al centro polifunzionale che nascerà dalla riqualificazione del centro tennis di via Broseta.