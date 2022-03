La Croce Rossa di Bonate tra i profughi ucraini: "Faticano a fidarsi dei soccorritori, il nostro emblema una sicurezza" - BergamoNews

Bonate Sotto. “Da un lato potevamo immaginare la situazione che avremmo trovato, ma dall’altro è un qualcosa che sconvolge sempre”: Andrea Lodi, delegato Principi e Valori Umanitari e Diritto internazionale umanitario del comitato Croce Rossa Bergamo Ovest e Valle Imagna, descrive così lo scenario che si è presentato davanti ai suoi occhi in uno dei centri di accoglienza dei profughi ucraini a Przemyśl, sul confine polacco.

C’era anche lui tra i 10 soccorritori del suo comitato, che ha sede a Bonate Sotto, guidati dal presidente Paolo Paparella, dal delegato locale all’attività di emergenza Angelo Frigeni e dalla psicologa del servizio psicosociale Hadassa De Castro, che nel weekend appena trascorso hanno partecipato alla missione partita da Bergamo per salvare alcune famiglie scappate dalla guerra in compagnia dei propri animali domestici, organizzata da Animal Protection and Peace (APP).

Un’occasione eccezionale per un comitato locale, che difficilmente partecipa a interventi di cooperazione internazionale: alla richiesta di aiuto di APP, però, non si sono tirati indietro e hanno contribuito con entusiasmo in tutte le fasi della missione.

“Siamo partiti con l’idea di dover fornire assistenza sanitaria durante il viaggio, alle persone che sarebbero poi tornate con noi in Italia – spiega Lodi – In realtà poi la nostra attività si è estesa anche all’organizzazione della colonna mobile: una volta arrivati alla nostra destinazione finale in Polonia abbiamo fatto uno screening molto superficiale ai profughi che ci erano stati assegnati, perchè nessuno di loro aveva bisogno di interventi di altro tipo. Poi gli stessi sono stati comunque presi in carico dalle autorità sanitarie italiane quando siamo rientrati a Bergamo”.

I volontari del Comitato Croce Rossa Bergamo Ovest-Valle Imagna prima della partenza

Nel campo profughi di Przemyśl transitano ogni giorno migliaia di persone, tutte con una caratteristica comune: “Stanno ammassati, in attesa di una soluzione, hanno perso tutto ma hanno davvero una grande, grandissima dignità – continua Lodi – Mentre ci avvicinavamo al confine abbiamo trovato una situazione tutto sommato normale, mentre la cittadina di Przemyśl è sostanzialmente deserta. Probabilmente gli abitanti, in via cautelare, si sono allontanati per il timore di un’espansione del conflitto. I profughi vengono accolti in questo enorme campo, che altro non è che un centro commerciale sgomberato: abbiamo visto un mare di persone strappate alla loro vita, tutte molto simili a noi, nel modo di agire e vestirsi. Siamo abituati a immaginarci la guerra come un qualcosa di lontano da noi, invece avrebbero potuto essere i nostri amici, i nostri vicini di casa”.

Per una decina di nuclei familiari, dopo la fuga, si è aperta l’opportunità di raggiungere l’Italia: la missione del comitato Animal Protection and Peace è partita con lo specifico obiettivo di aiutare le famiglie che viaggiavano con gli animali a trovare un rifugio sicuro e lontano, e così è stato.

“Mentre eravamo lì, però, ci è stato chiesto anche se fossimo disponibili a trasportare una signora con una grave patologia e con figlia al seguito – racconta ancora Andrea Lodi – Ci stavamo attivando in ogni modo per capire come garantirne il trasporto in sicurezza: poi, all’improvviso e pare grazie all’intervento della First Lady polacca, la situazione si è risolta, con l’accoglienza in una struttura sanitaria in Polonia. Abbiamo avuto a che fare con famiglie abbastanza numerose, da 4 o 5 persone, ma c’è stato anche il caso di viaggiatori ‘singoli’. Tra questi un ragazzo adulto, caso abbastanza raro visto il destino degli uomini ucraini chiamati alle armi: lui, però, ha potuto sottrarsi allo sforzo bellico perchè invalido civile”.

L'arrivo al campo profughi di Przemyśl

L’approccio con le persone in fuga dalla guerra non è stato dei più semplici, anche se la missione ha potuto contare sul fondamentale supporto di traduttori madrelingua e psicologi specializzati in situazioni emergenziali: “Tutti noi abbiamo prestato grande attenzione all’aspetto mentale – ammette Lodi – Ognuno ha reagito in modo soggettivo, come è normale che sia, a questa situazione stravolgente. Abbiamo visto madri abbandonarsi al pianto non appena riuscivano ad allontanarsi un po’ dai figli, mentre altre persone sono apparse più serene: qualcuno era più spaventato, con grandi difficoltà a fidarsi anche di noi soccorritori. Ciò che ci ha aiutato, sicuramente, è l’emblema di Croce Rossa Italiana che portavamo sulle divise, un segno distintivo riconosciuto a livello internazionale che ha facilitato i colloqui. Coi bambini è stato più facile, erano più predisposti all’interazione e ci hanno regalato diversi sorrisi. Non penso che abbiano ancora la piena consapevolezza di quanto stia accadendo, ma da un lato forse questo li aiuta ad affrontare questa tragica esperienza”.

Nel dramma umanitario con il quale si sono dovuti confrontare, per i volontari della Croce Rossa Bergamo Ovest e Valle Imagna l’esperienza è stata senza dubbio formativa: “Siamo innanzitutto molto felici di aver contribuito a questa missione e di aver dato un aiuto concreto – conclude Lodi – Difficile non provare rabbia e frustrazione per ciò che sta accadendo, ma all’esterno dovevamo manifestare un senso di calma e pace interiore, per riuscire a trasmetterlo alle persone che stavamo soccorrendo. Andare sul posto ci ha dato una diversa prospettiva e consapevolezza e, per quanto negativo fosse il contesto, per noi ci sarà sicuramente modo di trarne qualcosa di positivo”.