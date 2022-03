I giovani chiamati a esprimere la propria idea di cultura: nasce “IMAGINE Bergamo” - BergamoNews

Bergamo. I giovani della provincia di Bergamo protagonisti della vita culturale della Bergamasca, da sviluppare attorno ai temi del pluralismo, della giustizia sociale e ambientale e della pace, al fine di favorire processi di cittadinanza attiva.

È questo l’obiettivo di “IMAGINE Bergamo”, progetto finanziato dalla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo per coinvolgere i ragazzi nella co-progettazione e realizzazione delle iniziative culturali.

Il progetto, che si articola su tre annualità dal 2022 al 2025, consisterà in un concorso al quale i giovani, divisi in piccoli gruppi e accompagnati nel percorso dalle realtà locali coinvolte, potranno partecipare elaborando una proposta artistico/culturale sui temi chiave proposti. Le migliori proposte verranno presentate e premiate nel corso di un evento culturale su larga scala, denominato “IMAGINE Bergamo”, realizzato dai giovani stessi in collaborazione con il partenariato proponente e con una fitta rete di organizzazioni attive in tutta la provincia bergamasca. Per ogni annualità, il progetto coinvolgerà come beneficiari diretti 300 ragazzi del territorio e sarà suddiviso in tre fasi principali.

La prima azione consisterà in una mappatura delle realtà giovanili formali e informali da parte degli enti coinvolti e in un incontro preliminare nel quale presentare le proprie progettazioni sui temi sociali individuati. Nella seconda fase i partner accompagneranno i giovani nel percorso di sviluppo della propria idea progettuale, mentre la terza azione consisterà nell’individuazione dei progetti vincitori – quattro per ogni annualità – che verranno premiati nell’ambito di un evento diretto ad un pubblico ampio che possa prevedere la partecipazione di ospiti di rilievo del settore artistico/culturale.

“Il progetto ‘IMAGINE Bergamo’ nasce dalla volontà di incentivare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei giovani bergamaschi tra i 16 e i 29 anni attorno a importanti temi sociali come il pluralismo, la giustizia sociale e la pace, argomenti quanto mai attuali – spiega il presidente della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, Luigi Sorzi -. È un progetto che nasce come risposta al deficit di protagonismo dei più giovani dentro quella che definiamo la ‘società educante’. Il progetto ambizioso che FIEB ha deciso di organizzare e finanziare per favorire processi di cittadinanza attiva, è reso possibile soltanto grazie alla forte sinergia con partner e collaboratori che hanno deciso di fare squadra. Accompagneremo i giovani nel percorso di sviluppo di una propria proposta progettuale innovativa e la finanzieremo. Siamo speranzosi che molti giovani, operanti sia in gruppi informali che in associazioni, approfittino di questa opportunità per uscire dall’anonimato e divenire risorsa collettiva”.

Partner della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo nelle fasi operative del progetto: Centro Formazione e Lavoro A. Grandi Soc. Coop. (ente capofila), Fondazione Diakonia Onlus e ACLI Bergamo APS.

“In questo particolare momento storico, di grandi incertezze e complessità, come partenariato di enti abbiamo deciso di porci in ascolto dei giovani e dar loro voce rispetto ai temi molto attuali della pace, del pluralismo, della giustizia sociale e ambientale – aggiunge Daniele Rocchetti, presidente di ACLI Bergamo-. IMAGINE Bergamo intende offrire spazio, risorse e visibilità alla progettualità giovanile permettendo uno scambio con il mondo dell’associazionismo e con figure di primo piano del mondo culturale. Il progetto rappresenta un’opportunità per i giovani di mettersi in gioco e partecipare attivamente alla programmazione culturale della nostra provincia, anche in vista del decisivo appuntamento di Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura nel 2023.”

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Aldo Lazzari, di Young Caritas Bergamo: “Ci piacerebbe incontrare i ragazzi per fare capire quanto tutti questi punti siano concatenati. Sarà un occasione di riflessione e immaginazione che stano alla base di un progetto solido”.

Erminio Salcuni, direttore Abf Bergamo, ha poi evidenziato: “Veniamo da un periodo dove i giovani sono stati sempre tagliati fuori dalla politica. I ragazzi sono una risorsa e vogliono dire la loro per poter costruirsi il loro futuro. L’ascolto è fondamentale, i protagonisti saranno i ragazzi mentre l’adulto fornirà loro solo le risorse per la realizzazione delle loro idee. L’idea è quella che ‘IMAGINE’ sia un punto di partenza per dar vita a nuove realtà”.

Il progetto può contare anche su una fitta rete di organizzazioni impegnate a vario titolo in ambito artistico e culturale, tra cui il Museo delle Storie di Bergamo, l’Associazione Bergamasca Bande Musicali (ABBM), il Teatro Erbamil e Fotografica festival di Fotografia Bergamo. Parte integrante della rete sono anche gruppi giovanili attivi a Bergamo sui temi della pace, della mondialità e della giustizia sociale come Fridays for future – Bergamo, la sezione bergamasca del Sermig – Arsenale della Pace di Torino e We Care – Scuola di educazione e formazione politica. Infine, il progetto può anche contare sulla collaborazione di enti attivi nell’ambito dell’educazione e formazione professionale come ABF Bergamo e AFP Patronato San Vincenzo. Per quanto riguarda il budget al momento sono stati stanziati 55mila euro dati dai vari partner ma con l’evoluzione del progetto i fondi aumenteranno.