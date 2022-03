Concluso il corso di formazione per i nuovi commissari di percorso e verificatori sportivi - BergamoNews

Si è concluso nei giorni scorsi il corso per formazione ed abilitazione di nuovi Commissari di Percorso e Verificatori Sportivi organizzato da Automobile Club Bergamo.

Articolato su quattro serate il corso è stato tenuto da Daniele Galbiati, direttore gara internazionale e componente del Gruppo Ufficiali di Gara di Aci sport. Il docente si è avvalso della collaborazione del Fiduciario Provinciale Aci Sport di Bergamo Gianfranco Reduzzi, del coordinatore del gruppo Ufficiali di Gara di Aci Bergamo Giovanni Bosatelli, dei Capo Prova Lorenzo Bellicini e Giuseppe Lizzola, per quanto riguarda i Commissari di Percorso. Per i Verificatori Sportivi invece le lezioni sono state tenute dalle Segretarie di Manifestazione Anna Micucci, Simona Vanoncini e Maristella Fumagalli. Per la serata riguardante le nozioni di anti incendio e mediche di pronto soccorso sono intervenuti invece rispettivamente Davide De Nicola e Paolo Carsana.

Al termine delle lezioni i candidati hanno effettuato un test scritto ed una prova orale. Tutti i partecipanti hanno superato le prove ed è quindi stato consegnato loro l’attestato che permetterà di staccare la licenza Aci Sport e di prendere parte alle gare in cui verranno chiamati a prestare servizio, a cominciare proprio dal prossimo ed imminente “Rally Prealpi Orobiche”, che sarà come al solito organizzato da Automobile Club Bergamo, e che è programmato per il fine settimana del 23-24 aprile prossimo.

Commissari di percorso: Simone Arrigoni, Claudio Avogadro, Stefano Botti, Barbara Carbone, Paolo Crupi, Giorgio Marco Ferrari, Nicholas Parisi, Andrea Rota, Pier Daniele Rota, Sergio Rota, Lisa Scipione

Verificatori sportivi: Eleonora Algarotti, Francesca Brescianini, Sergio Carrara, Andrea Daffinoti, Giulia De Nicola, Francesca Donadoni, Sofia Rossoni, Dario Scotti Valtulini