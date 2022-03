Bergamo spaventa le campionesse d'Italia: strappa il primo set, poi Conegliano vince 3-1 - BergamoNews

Bergamo sogna in un primo set strappato con orgoglio alle campionesse d’Italia in carica, ma la forza di Conegliano esce alla distanza e non bastano i 26 punti di Lanier, best scorer del match, per allungare la sfida che si chiude con il tre a uno per l’Imoco.

Il 6+1 del Volley Bergamo 1991 deve fare i conti con le assenze di Butigan e May e così Micoli schiera Di Iulio-Lanier, Ogoms-Schoelzel, Loda-Cagnin e il libero Faraone. Conegliano risponde con l’alzatrice Gennari e l’opposto Frosini, le centrali De Kruijf e Vuchkova, le schiacciatrici Plummer e Courtney e il libero De Gennaro.

L’approccio è quello giusto e il vantaggio per 7 a 11 firmato Lanier seguito dal colpo di Ogoms è il primo segnale. L’aggressività non si placa, Conegliano cambia in corsa e inserisce Omoruyi, ma Bergamo sale ancora (10-16) e resiste al ritorno delle venete (15-18) con Cagnin e Lanier (7, 53%): proprio l’opposto americano mette la sua firma sul finale del set e chiude 20-25.

Le padrone di casa non ci stanno e cambiano marcia in avvio del secondo parziale (7-4). Un doppio ace di Lanier riporta Bergamo sulla rotta, ma la pressione di Conegliano aumenta (14-8), Lanier prova a restare in scia, Micoli sfrutta anche la diagonale Turlà-Borgo, le rossoblù si rialzano e si avvicinano (22-19), annullano con Lanier la prima palla set (24-20), ma è il tocco di Gennari a ristabilire la parità.

Il copione non cambia nel terzo set: Conegliano assesta il muro e ferma i tentativi di Bergamo di riprendere il ritmo del primo parziale (10-4). Plummer (6) e Courtney (5) allungano in un crescendo (15-8) che fa volare l’Imoco sul 2 a 1 (25-17).

Non è ancora finita: Micoli sposta Lanier in posto 4, inserisce Borgo in diagonale con Di Iulio e Bergamo se la gioca punto a punto in avvio di quarto set (9-9). Si resta in scia (14-13) con Lanier a rispondere a Omoruyi e Plummer, torna in campo Cagnin (18-17), ma Plummer cambia marcia (21-18). Risponde Lanier, Ogoms mura (22-20), poi Borgo e Lanier firmano il -1 (23-22). Omoruyi spiana però la strada alla vittoria veneta (25-22).

NEXT MATCH. Domenica 27 marzo, alle 17, nuova trasferta: dal Veneto alla Toscana per affrontare Il Bisonte Firenze.

Il tabellino

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano-Volley Bergamo 1991 3-1 (20-25, 25-20, 25-17, 25-22)

Conegliano: Plummer 18, Courtney 17, De Kruijf 11, Vuchkova 7, Frosini 2, Gennari 3, De Gennaro (L); Caravello, Omoruyi 16, N.e. Folie, Wolosz, Sylla, Egonu (L), Fahr. All. Santarelli

Bergamo: Ogoms 5, Di Iulio 1, Schölzel 5, Lanier 26, Loda 8, Cagnin 7, Faraone (L); Cicola, Borgo 8, Turlà, Öhman. All. Micoli

Arbitri: Andrea Puecher e Marco Laghi

Battute Vincenti: Conegliano 1, Bergamo 3

Battute Sbagliate: Conegliano 15, Bergamo 9

Muri: Conegliano 16, Bergamo 5

Errori: Conegliano 24, Bergamo 21

Durata set: 26’, 23’, 22’, 29’