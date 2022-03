Vola solo chi osa farlo: 50 anni fa il primo collegamento di linea tra Bergamo e Roma - BergamoNews

Bergamo. Volare è questione di coraggio. Di guardare oltre l’orizzonte conosciuto, di ambire a quote sempre più alte.

Parafrasando Luis Sepulveda, l’aeroporto di Orio al Serio “vola” perchè “ha osato farlo”, anche quando l’impresa sembrava impossibile o troppo grande per un piccolo scalo come quello bergamasco.

Questione di coraggio, è vero, ma anche di lungimiranza e capacità gestionale.

Alle 9.15 del 21 marzo 1972 il volo H771, operato da un DC9 di Itavia, decollava dall’aeroporto di Orio al Serio in direzione Roma Ciampino: a bordo del primo volo civile dallo scalo bergamasco 18 persone, che atterrarono un’ora dopo nella Capitale.

Sono passati esattamente 50 anni da quella storica prima volta e chissà se davvero ci si immaginava che il Caravaggio sarebbe diventato il terzo aeroporto italiano, passando dai 127.286 passeggeri del primo anno di attività ai quasi 14 milioni del 2019, cifra che sarebbe già stata raggiunta se di mezzo non ci si fosse messa la pandemia.

Una ricorrenza da celebrare in grande stile e per la quale Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto, si è regalata una serata elegante nella meravigliosa cornice del nuovo Teatro Donizetti, pressochè tutto esaurito in platea e con una buona presenza nei palchetti.

A fare gli onori di casa il presidente Giovanni Sanga e il direttore generale Emilio Bellingardi, che hanno ospitato tra gli altri il presidente di Enac Pierluigi Di Palma, l’assessore ai trasporti di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, il senatore bergamasco Antonio Misiani, le principali autorità cittadine, il presidente della provincia Pasquale Gandolfi, tanti sindaci e una miriade di amici, oltre ad alcuni di quei 18 passeggeri che fanno parte di diritto della storia di Sacbo.

“Non siamo qui per una ricorrenza nostalgica – ha precisato Sanga -, ma per illustrare un viaggio che ci vede protagonisti nel mondo dell’aviazione. Chi ci ha preceduto ha avuto il merito di aver creduto in un’impresa: avere un aeroporto ha significato tanto per Bergamo, negli ultimi 20 anni siamo stati gli artefici di una trasformazione nel modo di volare, generando nuove abitudini e avvicinando tutti al volo. L’aeroporto riguarda la vita sociale ed economica del territorio, accorcia le distanze e unisce, da non luogo è diventato luogo di accoglienza. Oggi gli aerei sono più confortevoli, più capienti, meno impattanti sull’ambiente: il viaggio non termina con l’atterraggio, ma nella realtà multimodale che ci contraddistingue, si combina con il treno e gli altri mezzi. Ne scopriremo l’importanza nelle prossime tappe simbolo, come Bergamo-Brescia capitale italiana della Cultura 2023 e le olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti miglior aeroporto europeo nella categoria 5-15 milioni di passeggeri: un traguardo da ascrivere a chi 50 anni fa iniziò questa avventura, a chi ha proseguito e ci ha creduto, a chi oggi vive e lavora con intensità in Sacbo. Ci siamo stati, ci siamo e ci saremo: il nostro volo è destinato a durare nel tempo”.

In collegamento da remoto, perchè ancora alle prese col Covid, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha voluto ricordare quanto la presenza di un aeroporto cresciuto esponenzialmente abbia contribuito a cambiare il volto di una città e le abitudini di chi la abita: “Sottolineiamo sempre l’impatto sul turismo, ma trascuriamo di dire quanto abbia favorito la diffusione di una mentalità più aperta, europea e moderna”.

Gli ha fatto eco il presidente della provincia Pasquale Gandolfi: “Non solo la città, ma anche tutti noi ci siamo arricchiti con l’aeroporto. Imprese e imprenditori hanno avuto una grande apertura sul mondo e mi auguro che lo scalo di Orio al Serio mantenga sempre il proprio carattere e la propria identità bergamasca”.

Centrale nella vita e nella dinamicità del territorio nel quale si inserisce, il Caravaggio riveste un ruolo di primissimo piano anche nel sistema aeroportuale lombardo, il più importante in Italia: “Bergamo è diventata fondamentale nella programmazione dello sviluppo della mobilità regionale – ha evidenziato l’assessore Terzi – Tra pochi mesi dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario, facendo quell’ulteriore passo nell’ottica della sostenibilità e dell’intermodalità che tutti attendiamo. Ci sono tante donne e uomini che hanno fatto grande questa azienda, ma da dalminese lasciatemi ricordare in particolare Ilario Testa“.

Dopo le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il viaggio del 21 marzo 1972, alcune delle quali interpretate dalla voce orgogliosamente bergamasca di Giorgio Pasotti, sul palco del Donizetti sono saliti anche i campioni dello sport Giacomo Agostini e Vincenzo Guerini, che tante volte proprio da Orio sono decollati verso le rispettive imprese.

È stato poi il turno del presidente Enac Di Palma, al quale più volte è stato ricordato di aver firmato la convenzione che ha permesso all’aeroporto di Orio di investire sulla propria crescita: “Memoria e visione sono un binomio importante per costruire il trasporto aereo del futuro. Bergamo ha saputo cogliere a pieno la possibilità di sviluppo data dalla convenzione, che un po’ era anche un mia sfida personale: è stato eletto miglior scalo europeo nella categoria 5-15 milioni di passeggeri, ma è un ‘limite’ che eliminerei perchè a mio avviso questo è l’aeroporto più bello d’Italia, nella sua essenzialità che guarda al futuro, nell’intermodalità che presto si realizzerà e nella capacità di assicurare la mobilità di massa”.

Un crescendo di emozioni che non si è arrestato nemmeno quando sul palco è salito, per concludere la serata, il compositore Giovanni Allevi che ha strappato l’ovazione dalla platea sin dagli albori della propria esibizione, debuttando con un emozionante inno dell’Ucraina.